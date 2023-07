Angola: Les Députés convergent sur la systématisation du projet de loi sur la liberté de réunion et de manifestation

Luanda — Les députés de l'Assemblée nationale sont parvenus à un accord, ce lundi (3), lors de discussions spécifiques, concernant la systématisation du projet de loi sur la liberté de réunion et de manifestation.

Selon la députée Mihaela Webba, représentante de l'UNITA, le parti qui a proposé le projet, le document contiendra désormais un préambule et quatre chapitres, le premier traitant des dispositions générales, le second abordera la liberté de réunion, le troisième, la liberté de manifestation, et le quatrième sur les dispositions définitives et transitoires.

Les discussions sur la spécificité du projet de loi ont lieu après son analyse par les parlementaires, en généralité, qui a conduit à son approbation avec 172 voix pour, aucune contre et aucune abstention.

Il s'agit d'une initiative législative de l'opposition, approuvée par l'hémicycle, préparée par le groupe parlementaire UNITA, qui dans sa forme initiale contenait 20 articles.

Quant au préambule, Milhaela Webba a déclaré que des propositions ont été présentées par les députés qui dénouent les questions soulevées, car il s'agit de la matérialisation effective d'un droit de garantie, de la liberté de réunion et de manifestation, et les droits associés ne viennent qu'après cela.

%

D'autre part, le député du MPLA, António Paulo, a expliqué que l'exclusion des entités à caractère collectif découle de la nature de la loi, puisque «l'article 47 de la Constitution est clair, car il traite du droit de réunion et de manifestation des citoyens ».

Il a rappelé :« il s'agit de droits ou de libertés dont les citoyens peuvent se prévaloir dans le cadre de l'exercice de la citoyenneté et de la participation civique, puisque la liberté de réunion et de manifestation, de manière générale, s'exerce sans autorisation et chaque fois qu'elle se produit en public les lieux nécessitent un préavis».

Le diplôme, qui a commencé à être discuté ce lundi, dans la commission de spécialité, avec 20 articles, entend abroger la loi nº16/91, du 11 mai - Loi sur le droit de réunion et de manifestation, actuellement en vigueur.

La discussion, qui se poursuivra au cours des prochains jours, est une étape importante du processus législatif car elle permet d'analyser et de débattre en profondeur les détails et les dispositions spécifiques du projet de loi.