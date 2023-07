Afrique Centrale: Le Bureau régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre accueille son nouveau Directeur régional

communiqué de presse

La Directrice exécutive de l'UNFPA, le Dr Natalia Kanem, a nommé M. Sennen Hounton au poste de Directeur du Bureau régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre (WCARO). M.Hounton a pris ses nouvelles fonctions à Dakar, au Sénégal, le 1er juillet 2023.

Médecin de formation, M. Hounton apporte plus de 20 ans d'expérience en matière de prospective stratégique, de leadership et de gestion aux niveaux national, régional et mondial dans les domaines du dividende démographique, des systèmes de santé résilients et de la prévention des conflits. Avec une solide expérience en humanitaire et en développement, M. Hounton est un expert de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre où il a démontré sa capacité à naviguer au travers de contextes complexes de crises sociopolitiques multiples et convergentes ainsi qu'à plaider pour la centralité de la population et du capital humain des filles pour les objectifs de développement durable. Il a une solide expérience dans la création de larges partenariats visant à obtenir des résultats axés sur les femmes, les filles et les jeunes.

Avant d'occuper le poste de Directeur Régional M. Hounton a été représentant de l'UNFPA au Tchad, représentant de l'UNFPA en République démocratique du Congo (2017 - 2020), représentant par intérim de l'UNFPA en Sierra Leone (2016) et a occupé divers postes de conseil et de gestion en tant que coordinateur principal des urgences de UNFPA au Soudan du Sud, chef d'équipe de planification familiale (2013 - 2017) et conseiller en santé maternelle (2009 - 2013) au siège de l'UNFPA à New-York.

Avant de rejoindre l'UNFPA, M. Hounton a travaillé au Centre de Lutte Pluri-Pathologique de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à Ouagadougou, au Burkina Faso, en tant que coordinateur régional de programme ; au Centre MURAZ, un centre international de recherche biomédicale à Bobo-Dioulasso, Burkina Faso en tant que chercheur scientifique en santé maternelle ; et au département de la santé de l'État de l'Oklahoma (États-Unis) en tant qu'épidémiologiste.

M. Hounton a obtenu son diplôme de Docteur en médecine et une license en sociologie-anthropologie à l'Université d'Abomey-Calavi, au Bénin, une maîtrise en épidémiologie et biostatistique à l'Université d'Oklahoma, aux États-Unis, et un doctorat en santé publique à l'Université d'Aberdeen, en Écosse, au Royaume-Uni. Il a servi pendant 5 ans en tant que membre du comité consultatif scientifique et technique de l'Alliance de l'OMS pour la recherche sur les systèmes et les politiques de santé ;

De nationalité béninoise, M. Hounton parle couramment l'anglais et le français. Il est marié et a 3 enfants.

À propos de l'UNFPA : L'UNFPA est l'agence des Nations unies chargée de la santé sexuelle et génésique. La mission de l'UNFPA est de créer un monde où chaque grossesse est désirée, où chaque accouchement est sans danger et où le potentiel de chaque jeune est réalisé. L'UNFPA appelle à la réalisation des droits reproductifs pour tous et soutient l'accès à une large gamme de services de santé sexuelle et reproductive.

