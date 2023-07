Ile Maurice: National Wage Consultative Council - Le salaire minimum a favorisé l'emploi sans entraver la croissance

Le 5e rapport du National Wage Consultative Council (NWCC) a été mis en ligne la semaine dernière sur le site du ministère du Travail. Le document met en lumière l'impact du salaire minimum national (NMW) instauré depuis janvier 2018 et de sa révision en janvier 2020.

Le rapport met en évidence qu'il n'a pas engendré d'effets négatifs sur la croissance de l'emploi, contrairement aux prévisions des précédents rapports. L'indice du taux de salaire (Wage Rate Index) a enregistré une hausse de 8,1 % au deuxième trimestre 2022, comparé au même trimestre en 2021. Alors que le taux d'inflation pour l'exercice financier 2021-22 s'établissait également à 8 % il faut souligner que l'augmentation réelle des salaires a été quasi inexistante.

La proportion des salariés mauriciens contribuables, comprenant les travailleurs à temps plein et à temps partiel ainsi que les travailleurs indépendants, a progressé de 64,1 % au quatrième trimestre de 2017 à 87,3 % au deuxième trimestre de 2022. Cela reflète une contraction notable du secteur informel. Selon le rapport, l'emploi a aussi augmenté de 10,5 % pour atteindre 515 500 au deuxième trimestre de 2022. Le taux de chômage a quant à lui été ramené à 8,1 % - 6,6 % pour les hommes, 10,2 % pour les femmes et 26,1 % pour les jeunes salariés. Par contre, le nombre de travailleurs indépendants est en baisse, avec une diminution de 8 100 individus.

Le rapport soutient que le nombre d'entreprises et d'emplois, en déclin avant l'instauration du NMW, a suivi la même tendance. Le nombre d'Export Oriented Enterprises (EOE) a ainsi chuté à 232 en juin, avec une diminution de 959 emplois, s'établissant à 35 088 sur un an. Cette baisse s'explique par une réduction de 1 319 travailleurs étrangers, contrebalancée par une augmentation de 360 employés mauriciens. L'emploi mauricien dans les EOE a grimpé à 57,5 % en juin 2022, soit 11 997 personnes, alors que le nombre de travailleurs étrangers s'élève à 10 670. Dans l'emploi par groupe de produits, les secteurs du textile, du fil, des tissus et de l'habillement ont connu une baisse, passant à 61,9 % l'année dernière.

Par ailleurs, l'emploi dans les professions élémentaires a connu une augmentation de 19,1 % au deuxième trimestre de 2022, soit 30 800 employés. Pour l'emploi dans les services et la vente, on constate une baisse de 6 100 personnes, soit 20,9 % en 2022. Le pourcentage des femmes en emploi est resté plus ou moins stable, autour de 40 % en comparant le deuxième trimestre de 2021 à celui de 2022. Le taux d'emploi des femmes par rapport au nombre total de femmes actives a augmenté, atteignant 89,8 % au deuxième trimestre de 2022.

Il est reconnu que la mise en oeuvre du NMW a contribué à augmenter le revenu salarial des employés les moins bien rémunérés, contribuant ainsi à réduire l'inégalité des revenus. De plus, le salaire minimum, complété par l'allocation de Rs 1 000 accordée à tous les salariés dont le revenu brut ne dépasse pas Rs 50 000 par mois, a permis d'améliorer le niveau de vie des ménages ayant un nombre suffisant de salariés.