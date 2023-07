Algérie: Naissance de l'Association internationale des 'Amis de la Révolution algérienne' - Le moudjahid Noureddine Djoudi plébiscité président

ALGER — L'Association internationale des "Amis de la Révolution algérienne" est née, lundi après-midi à Alger, avec pour président le Moudjahid et ancien diplomate, Noureddine Djoudi et pour président honoraire l'ancien président du Mozambique, Joaquim Chissano.

L'Assemblée constitutive a plébiscité à l'unanimité les membres du bureau exécutif composé de 13 membres dont 6 représentant différents pays des quatre coins du monde.

Les membres fondateurs ont procédé à l'adoption des statuts de l'Association internationale des "Amis de la Révolution algérienne" qui stipulent qu'" est considéré ami à la Révolution algérienne, toute personnes physique ayant apporté soutien matériel ou moral au combat pour la libération de l'Algérie, ainsi que toute personne qui embrasse les valeurs universelles de la Révolution du 1e Novembre".

S'exprimant après avoir été plébiscité président de l'Association, M. Djoudi a affirmé que "l'Algérie n'oubliera jamais le mérite de ceux qui l'ont soutenue durant son combat contre le colonisateur français", relevant que "l'association aura beaucoup à faire sur le terrain, à savoir faire connaitre les principes de la Révolution algérienne et apporter soutien aux peuples colonisés pour arracher leurs liberté et indépendance notamment les peuples palestinien et sahraoui".

De son côté, le président honoraire, Joaquim Chissano s'est félicité de la naissance de cette Association qui aura pour mission de "soutenir peuples colonisés dans leur combat vers l'indépendance".

L'association qui revêt un caractère historique et culturel, ouvre ses portes aux amis de la Révolution algérienne, à leurs enfants et à leurs proches issues de toutes les nationalités ainsi qu'à ceux désirant valoriser l'histoire de l'Algérie et le militantisme des amis de la Révolution algérienne, d'après les statuts de l'Association.