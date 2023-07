Algérie: Le Président de la République opère un mouvement partiel dans le corps des chefs de postes diplomatiques et consulaires

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a opéré un mouvement partiel dans le corps des chefs de postes diplomatiques et consulaires, ayant touché 18 ambassadeurs, 3 consuls généraux et 2 consuls, indique lundi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

"Dans le cadre de la poursuite de la redynamisation de l'appareil diplomatique, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a décidé d'opérer un mouvement partiel dans le corps des chefs de centres diplomatiques et consulaires ayant touché 18 ambassadeurs, 03 consuls généraux et 02 consuls", précise le communiqué.

Ces nominations s'inscrivent dans le cadre de "l'adaptation de l'appareil diplomatique aux mutations globales et radicales que connaît actuellement le pays, pour le mettre au diapason des exigences de l'heure en vue d'une prise en charge efficace des préoccupations de la communauté nationale à l'étranger et des intérêts de l'Algérie sur les plans bilatéral, régional et international", conclut la même source.