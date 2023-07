Afrique du Nord: Jeux sportifs arabes - L'Algérie représentée par plus de 450 athlètes, avec l'objectif de triompher

ALGER — Un total de 454 athlètes (279 messieurs et 175 dames) représentera l'Algérie, pays hôte de l'édition 2023 des Jeux sportif arabes, prévue du 5 au 15 juillet courant, "avec l'objectif de triompher sur tous les plans" a annoncé lundi à Alger le chef de délégation, Hamza Deghdagh.

"Incluant les encadreurs et les membres des différents staffs, la délégation algérienne comportera un total de 643 personnes et notre objectif consistera à prendre la première place dans le tableau général des médailles" a indiqué Deghdagh en conférence de presse, tenue au siège du Comité olympique et sportif algérien (COA), en présence du secrétaire général de cette instance, Kheireddine Barbari.

En effet, outre les 454 athlètes engagés (279 messieurs et 175 dames), la délégation algérienne comportera 150 encadreurs et 39 autres membres, représentant les staffs administratifs et médicaux.

Selon la même source, "toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour mettre les représentants algériens ainsi que leurs encadrements dans des conditions optimales pour atteindre les objectifs tracés".

De son côté, Barbari a souligné le fait que "l'Algérie a sauvé l'organisation de cette édition 2023 des Jeux arabes" en attirant également l'attention sur le fait qu'elle a "considérablement facilité les choses" pour permettre au plus grand nombre de nations d'y participer.

Le SG du COA, qui est aussi le président de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC) a assuré que "la cérémonie d'ouverture des Jeux sera exceptionnelle" et qu'elle "revêtira un cachet arabe", invitant au passage le public algérien à venir nombreux, d'une part pour encourager les siens, et de l'autre pour "embellir" cette fête.

Par ailleurs, il a été décidé de désigner le lutteur Bachir Azara et la volleyeuse Lydia Amri comme porte-drapeaux de la délégation algérienne pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux, prévue mercredi au stade du 5-Juillet (Alger).