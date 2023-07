Togo: Premier Forum Infra for Africa - Signature d'un accord de recyclage des actifs entre le pays et Africa50

Le Forum Infra for Africa d'Africa50 s'est ouvert ce 3 juillet à Lomé, au Togo, avec la signature d'un accord historique de recyclage des actifs.

Selon un communiqué de presse, le recyclage des actifs est une initiative innovante menée par Africa50 qui permet aux gouvernements de monétiser des infrastructures en place par le biais d'une concession au secteur privé, les fonds reçus étant réinvestis dans d'autres projets prioritaires.

«L'accord avec la République du Togo devrait libérer le gouvernement de tout ou partie de la dette associée au projet routier Lomé-Kpalimé, ce qui permettra de dégager une marge de manoeuvre budgétaire pour allouer des investissements publics à d'autres infrastructures prioritaires dans le pays. Les usagers de la route, à travers la formation d'un nouveau Ppp, bénéficieraient également d'un service amélioré conforme aux normes internationales », lit-on dans le document.

Le Togo a investi massivement dans ses infrastructures, notamment dans les ports, qui ont fait du pays un pôle logistique, ainsi que dans les routes et l'électricité. Dans son discours d'ouverture, Faure Gnassingbé, président de la République du Togo, a déclaré qu'il existe d'énormes besoins en matière d'infrastructures, sans lesquels le développement n'est pas possible en Afrique. «Ceci est au coeur de notre feuille de route.

L'implication du secteur privé dans les infrastructures est incontournable et cela signifie que nous devons développer davantage de projets bancables. L'implication des États est également essentielle pour attirer les capitaux étrangers et c'est pourquoi il est important que les gouvernements offrent un environnement économique stable et transparent, qui soit attentif aux acteurs économiques », a ajouté M. Gnassingbé.

Dr Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement et président du Conseil d'administration d'Africa50, dans son discours principal, a réitéré l'engagement de la banque envers le Togo où elle détient un portefeuille d'investissements dans les transports, l'agriculture et des projets de développement du secteur privé. Il a félicité le gouvernement togolais pour ce pas en avant audacieux et visionnaire dans la recherche de solutions alternatives de financement des infrastructures à travers ce nouvel accord avec Africa50.

«Nous voulons apporter de nouvelles solutions pour accéder à de nouvelles sources de capitaux et à de nouveaux groupes d'investisseurs. Nous sommes ravis de nous associer au gouvernement du Togo pour tirer parti d'instruments novateurs, un savoir-faire qui a fait la réputation d'Africa50 », a indiqué Alain Ebobissé, directeur général d'Africa50.

D'autres signatures et annonces sont prévues au cours du Forum, qui se déroulera sur deux jours.