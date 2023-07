Congo-Brazzaville: Vernissage - Mayck Derinck va étonner les visiteurs avec ses toiles originales

L'artiste peintre Mayck Derinck va dévoiler ses toiles à l'occasion de l'exposition dénommée « Ku makanga », en français « au bord de la source », qui aura lieu le 6 juillet à l'Institut français du Congo (IFC) de Pointe-Noire.

Dans quelques jours, l'IFC va accueillir Mayck Derinck pour exposer ses toiles tridimensionnelles, fantasmagoriques et oniriques qui hypnotisent. De l'imagination, Mayck Derinck en a beaucoup. Ce jeune artiste s'inspire de tout, de personnages incontournables et mythiques, des objets naturels et bien d'autres. Il y a de la fantaisie, de l'audace, de la couleur et de l'originalité. Au travers de toutes ces toiles, on perçoit que Mayck Derinck se délecte et fait plaisir aux visiteurs.

L'artiste va exposer des tableaux aux couleurs chaudes parlant d'un voyage vers des terres connues et pourtant lointaines. C'est une plongée dans le sombre avec des éclaircies et des visages dans chaque tableau. Si l'acrylique est par moment utilisée pour quelques tableaux de cette collection, les principaux matériels sont des produits écologiques historiquement utilisés pour les peintures dans plusieurs territoires du royaume Téké et des royaumes voisins, à savoir le café, les feuilles d'oseille, les feuilles de saka-saka, les racines et la sève de certains arbres utilisés dans les traitements traditionnels, etc.

Cette technique de peinture traditionnelle était utilisée du temps de nos aïeux, bien avant la colonisation, et s'est poursuivie bien après l'indépendance jusqu'à ces trois dernières décennies où, avec l'arrivée massive des matériaux modernes, elle s'est effacée au profit de techniques plus modernes. Elle rend, d'ailleurs, les œuvres très énergisantes en faisant ressortir avec plus d'intensité l'émotivité des visages et des corps. Pour cette série, les produits utilisés dans la conception de chaque tableau incitent à un retour aux sources aussi bien pour apprendre la genèse de l'art africain que pour la nature.

%

Notons que Mayck Derinck est un artiste peintre portraitiste, plasticien et dessinateur congolais né en 1995. Autodidacte, il s'est inspiré depuis son plus jeune âge de son père peintre qui utilisait déjà le café dans le cadre de son travail de création artistique. Habité par les souvenirs des incroyables réalisations au café de son père, il décide de travailler lui aussi cette technique et la partage avec les jeunes afin que les sources artistiques congolaises ne tombent pas dans l'oubli.