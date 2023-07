Sénégal: Présidentielle 2024 - Ce sera sans Macky Sall

Fin de suspense! Le président de la République, Macky Sall, a décidé de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle. Dans un message à la Nation, ce lundi 3 juillet 2023, le chef de l'Etat et patron de l'Alliance pour la République (Apr) a déclaré qu'il ne sera pas candidat « même si le débat juridique a été déjà tranché ».

« La Constitution me le permettait », a-t-il insisté. « Même si j'en ai eu le droit, j'ai décidé de me retirer et de mettre en avant l'intérêt supérieur de la Nation », a encore dit le président Sall.

« Je l'avais écrit dans mon livre [Le Sénégal au Coeur] paru en 2018 que le mandat de 2019 serait mon dernier mandat », a-t-il rappelé.

Samedi dernier, devant des élus locaux qui ont signé une pétition s'engageant à le soutenir, Macky Sall a affirmé son intention de contribuer à une victoire de la Benno Bokk Yaakar lors de ce scrutin : « Mon combat et ma plus grande fierté est vraiment de vous conduire vers la victoire et de poursuivre notre politique économique au bénéfice de nos populations ».

« L'enjeu du moment est d'abord d'être uni. Unis, il n'y a aucune force politique qui peut faire face à BBY », a-t-il déclaré, exhortant ses soutiens à placer « l'intérêt général » et « l'intérêt de la coalition » devant toute autre considération.

Dans son adresse retransmise en direct sur la télévision nationale, il a instruit le Gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour un bon déroulement du scrutin.

Il a par ailleurs salué la « réussite » du Dialogue national, dont « les bonnes propositions » seront appliquées en vue de bâtir la nation dans une paix durable.

Le Président Sall a d'ailleurs indiqué que ces dispositions seront mises en oeuvre dès cette semaine.