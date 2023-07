Congo-Brazzaville: Assistance - Plus de deux millions de personnes ont bénéficié des interventions de la Caritas en 2022

Selon le rapport annuel d'activités de la Caritas, 2 573 438 personnes ont bénéficié de ses interventions l'année dernière, parmi lesquelles 748 808 ont été assistées, soignées, encadrées et appuyées de diverses manières.

Pour apporter son assistance aux milliers de personnes dans le besoin, Caritas Congo a réussi à mobiliser plus de quinze milliards de dollars américains. Grâce à ce financement, des interventions ont été menées dans plusieurs domaines, notamment la prévention et les réponses aux urgences; la promotion de la santé; la lutte contre les maladies (VIH, tuberculose, paludisme, malnutrition, covid-19, Ebola, etc.) et le projet d'immunisation ; la promotion du développement durable (Amélioration de l'accès aux services sociaux, sécurité alimentaire, appui à la dynamique d'auto-promotion paysanne (microprojet). L'organisation non gouvernementale catholique a également appuyé les activités liées à la réhabilitation des infrastructures sociales de base et au renforcement des capacités.

Toutes ces interventions ont permis de toucher plus de 500 000 personnes par des actions de promotion du développement durable ; plus de 60 000 ont reçu de l'aide d'urgence et plus de 90 000 ont été traitées de diverses maladies. Dans le cadre de la lutte contre la malaria, 60 898 personnes ont bénéficié des moustiquaires imprégnées d'insecticide à longue durée d'action. Par ailleurs, près de deux millions de personnes ont été sensibilisées contre différentes maladies (Covid-9, Ebola, VIH/sida, paludisme, malnutrition).

En dépit de toutes ces activités menées par la Caritas Congo, il sied de souligner que les besoins demeurent immenses pour éradiquer la pauvreté au sein de la population congolaise. D'où, le sens de la troisième orientation stratégique de son Plan stratégique 2020-2023, liée à la « Promotion du développement humain durable et de la réduction des inégalités sociales ». Dans ce contexte, la consolidation et l'ancrage du Fonds de solidarité au sein de la population demeurent un grand défi qui s'impose au réseau national de Caritas Congo, dans sa détermination de se positionner comme l'un des acteurs de référence dans la lutte contre la pauvreté.