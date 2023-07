Congo-Brazzaville: Journée olympique - Le Teqball à l'honneur

Le Comité national olympique et sportif congolais (Cnosc) a mobilisé les élèves des écoles primaires venus des neuf arrondissements de Brazzaville pour célébrer, à l'esplanade du stade Alphonse- Massamba-Débat, la Journée olympique marquée par la découverte du Teqball.

L'événement dédié aux sports pour tous est célébré tous les 23 juin de chaque année mais le Comité international olympique donne également la possibilité à chaque membre de l'organiser soit une semaine avant, soit une semaine après.

« Bougeons », le thème retenu cette année, a motivé le Cnosc à organiser une course de relais regroupant au tour d'un petit circuit les élèves des neuf arrondissements de Brazzaville, à raison d'un établissement par arrondissement, question de les faire bouger comme l'exige le thème. L'occasion était belle pour faire la promotion du Teqball, un sport de ballon pratiqué sur une sorte de table de tennis de table arquée, combinant à la fois le football et le tennis de table qui est à l'étape expérimentale au Congo. La démonstration faite par les joueurs du Centre Olympafrica a permis de connaître les règles de jeu.

« Nous avons préféré prendre les enfants de l'école primaire pour célébrer cette journée. Nous avons voulu les mettre en face d'une nouvelle discipline qui est le Teqball qui peut les inspirer à intégrer les clubs. Comme notre corps doit bouger, nous avons lié cette journée de bouger avec la démonstration de la nouvelle discipline, le Teqball. Ici, c'est encore à l'étape expérimentale, mais ailleurs les autres pays sont déjà à la phase d'organisation des compétitions », a commenté la troisième vice-présidente du Cnosc, Françoise Mahoungou.

%

Le Teqball se joue en équipe et en individuel, notamment en un contre un, puis en double. Il se joue en deux sets gagnants de douze points chacun avec un écart minimum de deux points. En cas d'égalité, les équipes sont départagées par un troisième set. Il se joue avec deux arbitres et un officiel. « J'invite nos jeunes enfants à bouger et à faire aussi le Teqball. C'est une combinaison du football et du tennis. C'est une découverte pour les Congolais et nous invitons tout le monde à s'imprégner de cette nouvelle discipline », a indiqué Françoise Mahoungou.

La troisième vice-présidente du Cnosc a , par ailleurs, invité les sportifs à bouger pour lutter contre plusieurs maladies. « Nous devons tous bouger et nous rassembler pour être d'un même cœur et honorer la devise des Jeux Olympiques "Plus loin, plus fort et plus haut" et que la santé nous accompagne parce que quand on est statique, toutes les maladies envahissent nos corps et quand nous bougeons, nous dégageons tous les déchets qui nous encombrent », a-t-elle conclu.