Sénégal: Macky Sall promet une 'bonne organisation' de l'élection présidentielle de 2024

Dakar — Le président de la République, Macky Sall, s'est engagé, lundi, à veiller à la "bonne organisation" du scrutin présidentiel du 25 février 2024, auquel il ne sera pas candidat.

"S'agissant de l'élection présidentielle du 25 février 2024, je tiens à ce que le gouvernement prenne toutes les dispositions pour une bonne organisation du scrutin, comme par le passé", a déclaré M. Sall.

Le président de la République a annoncé qu'il ne sera pas candidat à cette élection, "même si la Constitution [lui] en donne le droit".

"Ma décision longuement et mûrement réfléchie est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024", a-t-il déclaré.

"Contrairement donc aux rumeurs qui m'attribuaient une nouvelle ambition présidentielle, je voudrais dire que j'ai une claire conscience et mémoire de ce que j'ai dit, écrit et répété ici et ailleurs, c'est-à-dire que le mandat de 2019 était mon second et dernier mandat", a-t-il dit. "C'est cela que j'avais dit et c'est cela que je réaffirme ce soir."

Le chef de l'Etat affirme avoir "un profond respect pour les Sénégalais et les Sénégalaises qui [l]'ont lu et entendu", ce qui l'amène à respecter, dit-il, sa promesse faite de ne pas être candidat au scrutin présidentiel de l'année prochaine.

"J'ai un code d'honneur et un sens de la responsabilité historique, qui me commandent de préserver ma dignité et ma parole. Je rends ici un hommage à mes prédécesseurs, les présidents Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade", a-t-il ajouté.