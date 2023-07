Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du04 Juillet 2023

Sénégal : Présidentielle 2024- Macky Sall annonce qu’il ne sera pas candidat

Le président de la République, Macky Sall, a annoncé, ce lundi 3 juillet 2023, qu’il ne se représentera pas à l’élection présidentielle du 25 février 2024. Après une longue attente et un suspense de plusieurs mois, le chef de l’État du Sénégal a finalement annoncé qu’il ne sera pas candidat au scrutin présidentiel en dépit des multiples soutiens qui lui ont été exprimés. « (...) J’ai suivi avec beaucoup d’attention les manifestations de soutien à ma candidature à un second et dernier quinquennat. (...) À cela s’ajoutent les soutiens de la diaspora, des femmes, jeunes, des sages. À tous ces compatriotes, je voudrais exprimer une profonde gratitude. (...) Ma décision longuement et mûrement réfléchie est de ne pas être candidat à la prochaine élection présidentielle du 25 février 2024 », a annoncé Macky Sall dans son discours à la Nation. Le chef de l’État a par ailleurs ajouté que la Constitution lui permet pourtant de se représenter à un deuxième quinquennat. Il n’a pas manqué de noter que beaucoup seraient surpris de sa décision ; mais il réaffirme ce qu’il (Source : Presse locale)

Tunisie : À Sfax- Heurts entre Tunisiens et migrants d'Afrique subsaharienne

%

La justice a ouvert lundi une enquête à la suite de heurts entre des migrants d'Afrique subsaharienne en situation irrégulière et des habitants de Sfax, deuxième ville de Tunisie où l'immigration clandestine suscite de vives tensions depuis des mois. Les affrontements, à coups de jets de pierres, ont opposé des migrants à des habitants du quartier de Rabd, a indiqué à l'Afp le porte-parole du Parquet de Sfax, Faouzi Masmoudi. Des véhicules et des habitations ont été endommagés lors de ses heurts qui n'ont pas fait de victime, a précisé M. Masmoudi. (Source : Euronews)

Rdc : Exploitation minière- Les Usa s'attaquent aux minerais exploités par les enfants

Une mesure a été introduite à la Chambre des représentants des États-Unis visant à interdire les produits importés contenant des minéraux essentiels aux batteries des véhicules électriques, mais issus du travail des enfants d'autres formes d'abus, en République démocratique du Congo.Le projet de loi vise la Chine, dont le républicain Chris Smith du New Jersey, affirme qu'elle a recours au travail forcé et à l'exploitation des enfants pour extraire le cobalt dans ce pays d'Afrique centrale pauvre mais riche en ressources. La République démocratique du Congo est le premier producteur mondial de cobalt, un minerai utilisé pour fabriquer des batteries lithium-ion pour les véhicules électriques. (Source : africanews)

Côte d’Ivoire : Tabaski- La fête vire au drame à Man

Les fidèles musulmans en Côte d’Ivoire se sont soumis à la traditionnelle fête de Tabaski ou encore l’Aïd-el-Kébir le mercredi 28 juin 2023. Alors que tous les musulmans étaient heureux pour cette célébration, ce n'était pas le cas chez la famille Doumbia à Man. Du retour de la mosquée, les jeunes hommes de cette famille se sont mis à immoler le bélier qu’ils ont reçu du prête de la ville en mémoire de leur défunt père. Au même moment, ils entendent des cris. Ils sont interpellés par un enfant de la cour disant qu’il y avait le feu à la maison. À leur arrivée, il était trop tard, le feu avait déjà tout consumé. « Nous étions tous dans la grande cour pour l’immolation du mouton. Seul mon petit frère était resté à la maison », a déclaré le fils aîné de l’ex-journaliste Bala Moïse Doumbia. Selon ce jeune homme d’une vingtaine d’années, le feu serait venu de la cuisine à cause du charbon et le bois utilisés pour cuisiner. Remerciant tout le voisinage et les sapeurs-pompiers qui les ont secourus, l’aîné de la famille regrette malheureusement d’importants dégâts. Notamment, la cuisine, les ustensiles, les deux maisons en baraques construites pour les enfants, les ordinateurs bureaux et portable, une machine à coudre et les vêtements ont été emportés par le feu. Un incendie qui a mis toute la famille dans la tristesse. (Source : Fratmat.info)

Maroc : Transport routier – Rabat a conclu des accords de reconnaissance du permis de conduire avec 20 pays

Le ministre des Transports et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, a annoncé que le Maroc a conclu des accords de reconnaissance mutuelle des permis de conduire avec 20 pays étrangers, dont 8 accords conclus avec des pays arabes, 6 accords avec des pays africains et 6 autres conclus avec des pays européens. Dans une réponse à une question parlementaire l’interpellant que les difficultés d’utilisation du permis de conduire marocain dans certains pays étrangers notamment pour les Marocains résidents à l’étranger, le ministre des Transports a répondu que le Maroc a conclu des accords de reconnaissance mutuelle avec 20 pays. (Source : Hespress)

Rca : Consolidation de la paix- Réactiver les mécanismes de mise en œuvre de l’Appr

En visite dans, le 1er juillet, dans la préfecture de la Kémo, la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies, Valentine Rugwabiza, a rencontré les membres du Comité de mise en œuvre préfectoral (Cmop) de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine (Appr-Rca). Une première visite du genre dans cette préfecture au cours de laquelle elle a encouragé ses membres à poursuivre leur mission et réitéré l’appui de la Minusca. En quelques minutes, le porte-parole des membres du Cmop de la Kémo a résumé les réalisations du Cmop : sensibilisation de la population sur l’Appr et ses enjeux, gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs - d’où une transhumance apaisée dans la préfecture -, descentes sur le terrain à Ndjoukou pour parler aux éléments armés afin de renoncer à la violence, entre autres activités… (Source : abangui.com)

Mali : Can U23 – Le Mali en demi-finale

Pour le compte de la troisième journée de la Can U23, le Mali n'a fait qu'une bouchée du Niger et file en Demi-finale. En effet, le Mali a battu 2 buts à 0 le Niger, ce samedi 1er juillet 2023 au Stade Moulay Abdallah de Rabat dans un match décisif. Les buts de la sélection nationale U23 ont été marqués par Mamadou Sangare et CHeickna Doumbia. Avec cette victoire les Aigles espoirs valident leur ticket pour les demi-finales. Les protégés de Badra Alou Diallo « Conty » affronteront le Maroc en demi-finale, ce mardi (4 juillet) au Stade Moulay Abdallah de Raba.(Source : abamako.com)

Bamba Moussa