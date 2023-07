Togo: Insécurité climatique - Une réponse appropriée

Une retraite de 3 jours des membres de la Mutuelle de gestion des risques (African Risk Capacity, ARC) est organisée depuis lundi dans la capitale togolaise.

'A l'instar d'autres pays du monde, le Togo est victime de catastrophes naturelles notamment, les inondations, la sécheresse, l'érosion côtière et les vents violents. C'est en cela que la création de African Risk Capacity trouve toute sa pertinence parce qu'elle offre un mécanisme de réponse rapide, efficace, mutualisé, fondé sur la solidarité africaine', a déclaré Akou Mawussé Afidenyigba, la directrice de cabinet du ministre de l'Economie et des Finances.

ARC est une agence spécialisée de l'Union africaine créée dans le but d'aider les gouvernements africains à améliorer leurs capacités de planification, de préparation et de réponse face aux événements climatiques extrêmes et aux catastrophes naturelles.

Grâce à la collaboration et au financement innovant, le Groupe ARC permet aux pays de renforcer leurs systèmes de gestion des risques de catastrophe et d'accéder à un financement rapide et prévisible en cas de catastrophe afin de protéger la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance de leurs populations vulnérables.

Le Togo a été l'un des premiers pays à rejoindre l'agence il y a 11 ans.

'La mise en place depuis 2017 du programme ARC au plan national a permis au Togo, non seulement de bénéficier du renforcement des capacités en matière de résilience et de la gestion des risques de catastrophes naturelles, mais aussi de se couvrir contre l'aléa sécheresse auprès de l'ARC, chaque année, avec l'appui de ses partenaires techniques (...)', a indiqué Mme Afidenyigba.

L'ambition de l'institution est de couvrir 200 millions d'Africains chaque année jusqu'en 2025 et de susciter l'adhésion de l'ensemble des Etats du continent.