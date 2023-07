Algérie: 61e Anniversaire de l'Indépendance - Inculquer les valeurs aux générations successives

ALGER — Des intervenants à la Conférence nationale, tenue lundi à Alger, dans le cadre de la célébration du 61e anniversaire de la fête de l'Indépendance et de la jeunesse, ont mis en avant l'importance du "transfert et de la consolidation des valeurs culturelles entre les générations" étant "un pilier de base pour la préservation du patrimoine, de la mémoire nationale et pour renforcer l'identité nationale".

Dans ce cadre, la moudjahida Bakdour Zoulikha, a insisté sur "l'importance de préserver et de transférer les valeurs" des aïeux aux générations futures afin de protéger la Mémoire nationale et jeter des ponts de communication et de rapprochement entre les générations, et pérenniser ainsi le message des chouhada, ajoute l'intervenante, exposant sa contribution en tant qu'étudiante durant la révolution de la libération et son expérience avec ses dirigeants et ses symboles.

La moudjahida a insisté également que le fait d'"ancrer les principes et les valeurs de la Guerre de libération et les sacrifices des générations précédentes auprès de la nouvelle génération est indispensable pour consacrer et suivre ces valeurs", affirmant que la protection de la mémoire et de ses symboles est "la base pour construire le présent et le futur".

Pour sa part, M. Amine Sebia, le président du Forum algérien pour la citoyenneté et la modernité "FACM", qui a organisé ce colloque, a précisé que "le transfert des valeurs entre les générations occupe une place déterminante au sein de la société et pour sa cohésion, vu que la génération précédente des moudjahidine possède une richesse de savoir et d'expérience que nous devons préserver et transmettre aux générations futures".

L'intervenant a mentionné, lors de son discours, les valeurs de respect, de solidarité, de tolérance et d'amour de la patrie, les considérant comme "des piliers de base pour notre société, dont le transfert d'une génération à une autre protège et renforce notre identité nationale ainsi que les bases de notre nation".

Il a également mis en avant "l'importance de la communication entre les deux générations, d'autant que ces valeurs sont le fruit d'une lutte acharnée et continue menée par une jeunesse algérienne. Il est essentiel pour la génération actuelle de s'inspirer et de suivre leur exemple afin de poursuivre leur parcours", souligne-il, ajoutant que la commémoration de la fête de l'indépendance était "un moment pour mettre en valeur les réalisations et les capacités de notre génération actuelle de jeunes, étant le moteur du progrès et du changement, grâce à leur énergie et à leurs innovations, dans le but de construire un avenir meilleur".

Monsieur Sbia estime que la célébration de cette occasion était également une opportunité de se rappeler "cette étape décisive et fondamentale de l'histoire de l'Algérie, et de rappeler, aussi, la force et la vitalité de la jeunesse algérienne qui a su unifier ses rangs et sa vision pour s'affranchir de l'oppression et recouvrer la souveraineté nationale".

De son côté, la membre du forum, Brahim Bounab Saida, a affirmé que l'objectif de cette rencontre était de "jeter les ponts et de transmettre les valeurs, les coutumes et les traditions de la génération des révolutionnaires encore en vie à la nouvelle génération de jeunes, et d'oeuvrer à réaliser une transmission fluide, sans interruption aucune, afin d'éviter les ruptures entre les deux générations, renforçant ainsi l'identité, face aux défis auxquels l'Algérie est confrontée, d'où la nécessité d'une cohésion entre les générations".