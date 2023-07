Algérie: Ligue 1 Mobilis - Le CRB à un point du titre, lutte acharnée pour le maintien

ALGER — Le leader du championnat de Ligue 1 de football le CR Belouizdad, abordera le match en déplacement face à son dauphin le CS Constantine avec la ferme intention d'éviter la défaite et s'assurer un quatrième titre de suite, à l'occasion de la 27e journée de la compétition, prévue mardi.

Vainqueur samedi à domicile face à l'ASO Chlef (1-0), le CRB (1e, 57 pts) aura besoin d'un seul point pour décrocher officiellement son titre, et se consoler après sa défaite en finale de la Coupe d'Algérie, le 22 juin dernier face à l'ASO Chlef (1-2, a.p).

De son côté, le CSC (2e, 46 pts), qui reste sur une défaite en déplacement face au NC Magra (1-2), aura à coeur de se racheter devant son public, et surtout s'imposer pour assurer la deuxième place, qualificative à la prochaine édition de la Ligue des champions.

L'ES Sétif et le MC Alger, logés ensemble à la troisième place avec 40 points chacun, seront en appel pour défier respectivement le MC Oran (9e, 35 pts) et le Paradou AC (15e, 29 pts).

Si le MCO va chercher à s'imposer coûte que coûte pour se mettre définitivement à l'abri et assurer sa survie parmi l'élite, le PAC n'aura plus droit à l'erreur face au "Doyen" dans l'optique du maintien. L'Entente et le MCA vont ainsi livrer un duel à distance pour la troisième place.

Battue lors de ses deux dernières sorties, l'USM Alger (4e, 39 pts) aura une belle occasion de se refaire une santé, en recevant le NC Magra (11e, 33 pts), l'un des clubs menacés par la relégation.

%

Ce match va mettre aux prises deux clubs aux objectifs diamétralement opposés. Si l'USMA va chercher à renouer avec la victoire pour monter éventuellement sur le podium (en cas de défaite de l'ESS et du MCA), le "Nedjm" aura à coeur de confirmer son succès décroché face au CSC et se rapprocher davantage du maintien.

Dans le ventre mou du tableau, le MC El Bayadh (7e, 37 pts) et l'USM Khenchela (8e, 36 pts) bénéficieront de la faveur des pronostics à domicile face respectivement à l'ASO Chlef (11e, 33 pts) et au RC Arbaâ (13e, 32 pts).

Auréolée de la deuxième Coupe d'Algérie de son histoire, l'ASO, battu samedi à Alger par le leader, abordera ce second déplacement de rang avec l'objectif de revenir avec un bon résultat qui lui permettra de s'éloigner de la zone de turbulence.

Le RCA qui a mis fin, lors de la précédente journée, à trois matchs de disette, se rendra à Khenchela tout en ayant le deuxième plus mauvais bilan à l'extérieur avec 4 points décrochés seulement sur 39 possibles.

Dans le bas du tableau, la JS Kabylie (13e, 32 pts), toujours invaincue depuis l'arrivée à la barre technique de Youcef Bouzid en mai dernier, accueillera l'US Biskra (10e, 34 pts) tout en visant les trois points dans l'objectif de faire un pas vers le maintien.

Enfin, le HB Chelghoum Laïd, lanterne rouge avec 4 pts, va chercher à décrocher son premier succès et quitter l'élite avec les honneurs, lors de la réception de la JS Saoura (6e, 38 pts), qui espère quant à elle, se relancer dans la course au podium.