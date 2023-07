Algérie: Le pays condamne 'avec fermeté' l'agression sioniste à Jénine

ALGER — L'Algérie a condamné "avec fermeté" l'attaque perpétrée par les forces d'occupation sioniste dans la ville de Jénine en Cisjordanie occupée, qui a entraîné la mort de nombreux innocents, réclamant l'arrêt immédiat de ces opérations militaires qui violent "de manière flagrante" toutes les lois et règles internationales et les valeurs humaines les plus élémentaires, a indiqué lundi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

L'Algérie a réaffirmé "son soutien constant au vaillant peuple palestinien et à sa juste cause pour mettre fin à l'occupation de ses terres et lui permettre d'établir son Etat indépendant avec El-Qods Echarif pour capitale", appelant la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité, à assumer ses responsabilités politique et juridique en vue de garantir une protection internationale au peuple palestinien et de poursuivre en justice les responsables de ces crimes, que l'occupant ne cesse de perpétrer dans les territoires palestiniens occupés dans l'impunité la plus totale.

Lire aussi: Agression sioniste contre Jénine: l'ONU, la CPI et la communauté internationale appelées à rompre le silence

La ville de Jénine et son camp en Cisjordanie occupée subissent, depuis tôt ce matin, la plus grande agression sioniste enregistrée depuis 2002, avec l'utilisation par les forces d'occupation de tous types de bombardements aériens et terrestres, faisant au moins huit (8) martyrs palestiniens et près de 50 blessés, selon un bilan provisoire.