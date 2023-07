Algérie: Inauguration de la piste d'atterrissage secondaire de l'Aéroport international d'Alger

ALGER — Le ministre des Transports, Youcef Chorfa a supervisé, lundi à Alger, l'entrée en service de la piste d'atterrissage secondaire de l'Aéroport international d'Alger, qui fonctionnera désormais à pleine capacité.

"Cette nouvelle piste d'atterrissage permettra à l'Aéroport international d'Alger de fonctionner à pleine capacité, estimée à 18,5 millions de passagers par an, à même de l'ériger en l'un des plus grands aéroports dans le bassin méditerranéen", a indiqué M. Chorfa dans des déclarations à la presse en marge de sa visite de travail et d'inspection à nombre de projets dans la capitale, en compagnie du wali d'Alger, Mohamed Abdennour Rabehi.

L'Aéroport international "Houari-Boumediène" sera, "grâce à cet important acquis", un "aéroport pivot qui reliera les aéroports des différentes capitales africaines, européennes et asiatiques", a-t-il poursuivi.

"Tous les travaux liés à l'Aéroport international d'Alger sont ainsi finalisés", souligne le ministre qui rappelle que "la piste peut accueillir les avions qui renforceront prochainement la flotte aérienne algérienne, Air-Algérie devant acquérir 15 nouveaux aéronefs en plus de 10 autres", rappelle-t-on.

Cette extension, "réalisée par des mains algériennes en un temps record", pourrait permettre, à compter d'aujourd'hui, aux avions gros porteurs d'y atterrir, à même de contribuer à la dynamisation commerciale au niveau de l'Aéroport international d'Alger, selon les explications données à cette occasion.

Lors de cette visite, M. Chorfa s'est enquis de la cadence d'avancement des travaux du projet d'extension du métro d'Alger jusqu'à cette infrastructure vitale.

Il a affirmé que "les travaux d'aménagement du couloir réservé aux rames de métro seront lancés au quatrième trimestre de 2023".

A la gare ferroviaire de l'aéroport, le ministre s'est enquis du plan de travail pour la saison estivale donnant des instructions sur la nécessité de prendre en considération le pouvoir d'achat du citoyen lors de la définition des tarifs des tickets, lesquels doivent être "étudiés", notamment ceux destinés aux familles algériennes.

Le ministre a mis l'accent sur la nécessaire promotion de la qualité des prestations offertes, afin qu'elles soient à la hauteur des attentes des familles notamment à travers la dotation des trains des commodités nécessaires, y compris le réseau internet.

Le ministre a appelé à une meilleure promotion de la ligne ferroviaire de la gare de l'aéroport, soulignant que le trajet de la gare de Sidi Abdellah à cette gare prendrait environ 50 minutes.

Lors de sa visite, M. Cherfa a également inspecté les projets du secteur à Alger, notamment le port d'Alger, où il s'est enquis des travaux de restauration de quatre quais ayant connu une détérioration "importante" (quais 18, 19, 20 et 21).

Dans une déclaration à la presse, le ministre a fait état de la réception de deux quais, "pour une première étape", à la fin de l'année en cours (quais 18 et 21), ajoutant que les deux autres quais restants seront reçus avant la fin du premier semestre de 2024, ce qui devrait augmenter la capacité de réception du port.

A cette occasion, M. Chorfa a annoncé que le port d'Annaba connaitra la même opération de restauration au cours du troisième trimestre de 2023.

Au terme de sa visite, le ministre a donné le coup d'envoi du programme des liaisons maritimes estivales pour les bateaux de plaisance au niveau de la promenade des Sabelettes.

En marge de cette visite, le directeur des Transports de la wilaya d'Alger, Mourad Boukria, a donné des explications sur le programme estival des services de transport au niveau d'Alger.

Dans ce cadre, M. Boukria a précisé dans une déclaration à l'APS que la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a ajouté trois nouvelles dessertes "après 20:00" sur les lignes Alger-El Affroun, Alger-Thénia et Alger-Zeralda.

De plus, le programme de transport en métro a été adapté à partir de dimanche dernier, avec prolongation des horaires d'exploitation de 05:00 à 23:00.

Concernant le tramway, la durée d'exploitation a été prolongée, en ce sens que le service débute à 05:30 et se poursuit jusqu'à 23:30. Des heures supplémentaires ont également été ajoutées pour l'exploitation du service de transport par câble.

Le même responsable a, en outre, fait état de la mise en place d'un programme intensif pour l'Etablissement public de transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA), en relançant certaines lignes saisonnières vers les plages et en proposant des excursions en autobus découverts sur les deux dessertes Sablettes-Place des Martyrs et Sablettes-Mémorial du martyr.