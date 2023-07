Afrique du Nord: JSA - 881 médailles dont 255 Or décrochées par l'Algérie en 8 participations

Le nageur algérien Salim Ilès détient 7 médailles d'or lors des Jeux Sportifs Arabes 1997 et 2004.

ALGER - Un beau palmarès : le sport Algérien a glané 881 médailles (255 or, 305 argent, 321 bronze) en huit participations aux Jeux Sportifs Arabes (JSA) dont l'édition 2023 (5-15 juillet) sera organisée par l'Algérie, 67 ans après la première édition qui s'était tenue en 1953 en Egypte.

Avant le recouvrement de la souveraineté nationale en 1962, l'Algérie avait été invitée, à titre symbolique, aux 2es Jeux de Beyrouth (Liban) en 1957, puis à la 3e édition de Casablanca (Maroc) en 1961.

Et ce n'est qu'après l'indépendance que le sport algérien marquera officiellement sa présence dans les joutes arabes, avec une première participation à l'occasion de la 4e édition des Jeux, tenue en Alexandrie (Egypte) en 1965 où elle s'est contentée de cinq (05) médailles (02 argent et 03 bronze) et une honorable 8e place sur 13 pays classés.

En 1976, à l'instar des autres pays dont l'Egypte et la Tunisie, l'Algérie sera absente à l'édition de Damas (Syrie), où seuls 11 pays y avaient pris part.

Mais le retour en force du sport algérien sur la scène arabe sera constaté à l'occasion de la 6e édition (1985) qui a été marquée par l'entrée en scène pour la première fois dans l'histoire des joutes Arabes, du sport féminin.

Côté moisson, la présence algérienne était conséquente comme le prouve les 99 médailles raflées (15 or, 43arg, 41 br) et une 4e place sur 17 pays classés.

En 1992, lors de la 7e édition organisée encore une fois à Damas (Syrie), l'Algérie a consolidé sa participation avec une délégation forte de127 athlètes représentant 11 disciplines, mais aussi par une récolte considérable de 72 médailles (27 or, 21 ar, 24 br) et une 3e place sur 18 nations classées.

Aux jeux de 1997 à Beyrouth (Liban), l'Algérie a obtenu une de ses meilleures moissons avec 132 médailles dont 43 en vermeil, 43 en argent et 43 en bronze, qui lui vaudront une 2e place derrière l'Egypte sur un total de 18 pays.

Deux années après, aux joutes abritées par Amman en Jordanie et qui ont enregistré alors un record de participations de 21 pays, l'Algérie a obtenu 96 médailles, équitablement réparties (33 Or - 32 Arg - 31 Br) et une 4e place au classement général.

Mais, ce n'est que lors de la 10e édition qu'elle avait brillamment organisée, sur tous les plans, que l'Algérie montera sur la première marche du podium avec un carton plein, s'offrant pour la première fois en six participations un total de 267 médailles (91 or, 89 argent et 87 bronze). Une première place au classement général méritée des médailles, devant l'Egypte et 20 autres pays classés.

En 2007, les Jeux Sportifs Arabes auront lieu au Caire, et l'Egypte dominera l'édition. La bonne participation algérienne à cette édition s'est soldée par une 3e place au tableau final des médailles devant 19 autres nations participantes. Les athlètes algériens avaient remporté lors de cette édition un total de 124 médailles (30 or, 43 argent et 51 bronze).

Au moment où les athlètes algériens devaient confirmer cette enviable 3e place lors de l'édition de 2011 à Doha (Qatar), l'Algérie avait trébuché et rétrogradé en prenant la 5e place au classement général sur 21 pays classés, avec un total de 88 consécrations (16 or, 31 argent et 41 bronze).

Au matin du 5 juillet prochain, à l'occasion de l'ouverture de ces Jeux, les athlètes algériens auront un seul objectif: remporter le plus de médailles et monter une seconde fois sur la plus haute marche du podium.

Lors de cette édition 2023 des Jeux Sportifs Arabes, les organisateurs ont enregistré une participation record d'athlètes, les compétitions devant se dérouler dans cinq villes algériennes (Alger, Oran, Constantine, Annaba et Tipasa).

Deux grandioses cérémonies sont prévues au stade du 5 juillet 1962 sur les hauteurs d'Alger pour l'ouverture et la clôture des jeux Algérie-2023.

Tableau récapitulatif de la participation algérienne

Edition

Or

Ar

Br

Total

Rang

1965 (Alex/EGY)

00

02

03

05

8/13

1985 (Rabat-MAR)

15

43

41

99

4/17

1992 (Damas-SYR)

27

21

24

72

3/18

1997 (Beyrouth-LIB)

43

43

43

129

2/18

1999 (Amman-JORD)

33

32

31

96

4/18

2004 (Alger)-ALG)

91

89

87

267

1/22

2007 (Le Caire - EGY)

30

43

51

124

3/22

2011 (Doha - Qatar)

16

31

41

88

5/21

TOTAUX

255

305

321

881

4/25