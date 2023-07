Afrique du Nord: Jeux sportifs arabes - Le village méditerranéen reprend ses activités

ORAN — Les Jeux sportifs arabes 2023, accueillie par cinq villes algériennes (5-15 juillet), a relancé l'activité au Village méditerranéen d'Oran, réalisé à l'occasion de la 19e édition des Jeux méditerranéens organisés l'été dernier dans cette wilaya.

Les Jeux sportifs arabes ont permis au Village méditerranéen de se remémorer les beaux souvenirs des fêtes méditerranéennes, grâce à l'activité soutenue qui a repris de nouveau dans ses différentes dédales et structures, redonnant au lieu toutes ses couleurs vives après une période de fermeture, faisant revivre de nouveau toute la nostalgie et toute la vitalité de l'activité qu'il a imprimées pendant les Jeux méditerranéens.

Après avoir fait à l'Algérie l'honneur d'organiser les Jeux arabes, qui n'ont pas eu lieu depuis près de 12 ans, et choisi Oran parmi les wilayas du pays concernés par l'événement (avec Alger, Tipasa, Constantine et Annaba), les organisateurs n'ont trouvé aucun peine à assurer l'hébergement des sportifs concernés par les cinq spécialités sportives programmées à "El-Bahia", à savoir l'athlétisme, la natation, le handball, la gymnastique et la pétanque.

Ainsi, cette manifestation arabe a permis de transformer cette infrastructure en Village des Jeux sportifs arabes, d'une capacité d'accueil de plus de 4.200 lits, pour accueillir l'ensemble des sportifs arabes (plus de 800 sportifs) participant aux compétitions programmées à Oran.

Lors des Jeux méditerranéens, le site avait séduit tout le monde, en tête les responsables du comité international de ces jeux, dont certains l'ont même comparé à un village olympique, au regard de toutes les commodités dont il dispose.

Tout cela a rendu les milliers de sportifs des deux rives de la Méditerranée, qui y ont séjourné pendant près de deux semaines, admiratifs devant cet établissement qui renferme, entre autres, plusieurs équipements de sport et de loisirs, telles des salles de sports, des terrains de football et un théâtre en plein air.

Cette fois-ci, c'est au tour des sportifs arabes de profiter de leur séjour dans ce site qui fait la fierté d'Oran et qui retrouve désormais des couleurs depuis l'arrivée successive des athlètes engagés dans la messe sportive arabe.

Le village deviendra un complexe touristique après les jeux

Après les Jeux sportifs arabes et pour une utilisation idoine du site, cette importante structure rouvrira ses portes aux touristes, qui choisiront El-Bahia pour passer leurs vacances, surtout qu'Oran est une zone touristique par excellence.

Dans ce cadre, le wali d'Oran Saïd Sayoud a annoncé, il y a quelques semaines, avoir reçu le feu vert des pouvoirs publics pour l'exploitation du Village méditerranéen cette structure pour l'hébergement des touristes et des visiteurs d'Oran en provenance des quatre coins du pays, notamment durant la saison estivale, durant laquelle la ville connaît une grande affluence en raison de son important potentiel touristique et un littoral pittoresque.

Selon le wali, le Village sera sous la tutelle de la wilaya et une Epic de wilaya sera créée, dans ce cadre, pour gérer cet important équipement, qui changera de vocation pour être transformé en complexe touristique.

Le même responsable, lors d'une réunion du Conseil exécutif de la wilaya d'Oran, a indiqué qu'il avait discuté avec le Directeur de l'Administration locale pour faire prochainement une passation avec le Comité d'organisation des Jeux méditerranéens (COJM), afin de concrétiser le nouveau projet.

Il a ajouté que des modifications seront apportées au niveau de cette infrastructure, en adéquation avec sa mission future, afin de faire de ce village un lieu touristique, mais également culturel, et compte transformer quelques salles sportives en salles des fêtes, de remise en forme et un petit théâtre pour offrir toutes les conditions de repos et de divertissement pour les futurs résidents, touristes et visiteurs de la ville, ainsi que les membres de la communauté algérienne à l'étranger.

Le site sera néanmoins toujours ouvert aux sportifs, vu qu'il n'est distant que de quelques kilomètres du complexe olympique Miloud Hadefi. A cet effet, deux blocs résidentiels du village seront mis à la disposition des équipes nationales et des clubs désirant effectuer des stages à Oran, selon une récente déclaration à l'APS du Directeur local par intérim de la Jeunesse et des Sports, Fayçal Bouhadiba.

Pour rappel, le Village s'étend sur une superficie de 39 hectares. Il se situe à l'est de la ville d'Oran, à 20 km de l'aéroport international "Ahmed Ben Bella", à 10 km de la gare ferroviaire et à 2.5 km du complexe olympique d'Oran "Miloud Hadefi".

Dans l'ensemble, le Village méditerranéen compte 2.263 chambres pour 4.266 lits, 4 restaurants, ainsi qu'une polyclinique multi-spécialisée. Le village méditerranéen dispose de 3 stades, ainsi que 5 salles omnisports.