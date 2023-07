Algérie: Des humoristes algériens et étrangers à l'affiche du 5e festival du rire 'Algé'Rire'

ALGER — Des humoristes algériens et étrangers de renom, issus d'une dizaine de pays, animeront la 5ème édition du Festival international du rire "Algé'Rire", prévu du 12 au 15 juillet prochain au Palais de la culture Moufdi-Zakaria à Alger, ont indiqué lundi à Alger les organisateurs.

Placé sous le signe "L'Algérie aux coeurs", le festival prévoit des spectacles animés par une trentaine de comédiens algériens comme Abdelkader Secteur, Amina Dahmnane et Krimo Derradji aux cotés d'humoristes étrangers issus de plusieurs pays notamment de Tunisie, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, de Turquie, de France, des Etats-Unis ou encore de Canada.

Le spectacle d'ouverture sera assuré par plusieurs humoristes comme Foudil Kaibou, Sofia Belabbes, Ilyes Mela, Ayoub Marceau, Kader Bueno, John Sulo, Farid Chamekh, Redouane BH et Umut Koker.

Au menu également de cette édition, de célèbres noms de la scène internationale à l'image de l'humoriste britannique Ollie Horn, l'Ivoirien Sacko Camara ou encore le Québécois d'origine congolaise, Dolino, très populaire au Canada.

Parallèlement aux spectacles de one-man-show et les sketchs, les organisateurs ont programmé également un atelier de formation animé par des professionnels, qui auront à encadrer et accompagner des humoristes de la nouvelle scène.

En hommage aux comédiens algériens qui ont marqué la scène depuis les années 1960, un documentaire mettant en lumière des figures de la comédie algérienne sera présenté.

%

Pour les enfants et les plus petits, les organisateurs proposent un espace dédié "Kids Corner" (Coin des enfants) avec des animations et ateliers ludiques et récréatifs en plus des spectacles de marionnettes et de clowns.

Soumis à une billetterie, les spectacles de cette 5è édition seront payants, ont souligné les organisateurs qui ont fixé les prix du billet entre "2500" et "3500" DA par personne.

Organisé depuis 2013 par la société privée "Broshing Events", le Festival international du rire "Algé'Rire" réunit chaque année quelque 25.000 spectateurs, selon les organisateurs.