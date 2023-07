Tunisie: L'EST définit sa politique de recrutements - La priorité, c'est l'attaque !

Youssouf Oumarou est la première recrue de l'été, un milieu de terrain au jeu porté vers l'offensive. Mais la direction du club ne compte pas s'arrêter là. Des annonces officielles de nouveaux recrutements sont attendues incessamment. Selon Tarek Thabet, la priorité, lors de ce mercato estival, c'est l'attaque qui, selon lui, demeure le maillon faible

Le directeur sportif de l'Espérance Sportive de Tunis a choisi le canal officiel du club pour s'exprimer sur la politique de recrutements qu'il mène cet été. « Nous ciblerons essentiellement le compartiment offensif qui ne fonctionne pas bien. En effet, nous créons des occasions, mais nous manquons de percussion devant », a souligné Tarek Thabet pour qui Mouine Chaâbani a réussi à stabiliser la défense.

En d'autres termes, la priorité, c'est l'attaque dans la politique de recrutements lors de ce mercato estival qui a déjà commencé du côté du Parc B. La première recrue de l'été est Youssouf Oumarou, un milieu de terrain au jeu porté vers l'offensive. Mais la direction du club ne compte pas s'arrêter là. Des annonces officielles de nouveaux recrutements sont attendues incessamment, selon le directeur sportif de l'EST. Selon des informations concordantes, Tka, un milieu récupérateur qui peut décaler aussi sur le flanc droit, s'est également engagé pour une période de trois ans, comme c'est le cas de Youssouf Oumarou.

Retour d'Iwuala et Koffi

%

De retour de prêt du CR Belouizdad, Anayo Iwuala fera partie des plans de Mouine Chaâbani selon les déclarations de ce dernier. Un autre joueur est également de retour de prêt. Il s'agit de l'attaquant ivoirien David Koffi, prêté la saison dernière à l'AS Soliman. Koffi devra attendre la reprise des entraînements, prévue ce vendredi, pour en savoir plus sur son sort. Sous contrat avec l'EST jusqu'au 30 juin 2025, Koffi attendra le verdict de Mouine Chaâbani pour savoir s'il fera ou pas partie de l'effectif « sang et or » la saison prochaine.

Etroite collaboration avec Haythem Abid

Désormais, la direction sportive de l'EST collaborera avec un ancien joueur du club, Haythem Abid, installé en Côte d'Ivoire depuis des années déjà où il occupe le poste de directeur sportif du Football Club San Pedro. L'idée est non seulement de faire, venir deux à trois joueurs étrangers avec des budgets raisonnables cet été, mais aussi de collaborer sur le long terme avec Haythem Abid pour détecter de jeunes pépites africaines. La politique de recrutements de l'Espérance de Tunis repose sur un créneau qui a déjà fait ses preuves par le passé. Il s'agit d'investir dans l'avenir en amenant de jeunes talents de moins de 21 ans, qui n'entrent pas dans le quota des 4 joueurs étrangers, imposé par la FTF. Des jeunes qui ne coûteront pas des sommes exorbitantes à la caisse du club et qui constitueront par la même un bon investissement à moyen terme.

Chaâlali soigné aux frais du club

Blessé depuis le mois de mars, Ghalaine Chaâlali, qui devra poursuivre l'aventure sous les couleurs «sang et or», sera soigné aux frais du club et, une fois complètement rétabli de blessure, devra reprendre les entraînements. Jusqu'à présent, personne ne connaît ni la durée de convalescence du joueur, ni la nature de sa blessure.

Cela dit, la reprise des entraînements de l'équipe première aura lieu ce vendredi et se poursuivra pendant 20 jours avant de prendre la direction de l'Arabie saoudite pour participer à la Coupe arabe des clubs champions.