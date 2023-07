Cote d'Ivoire: Daloa-Le projet « Initiative femmes et communautés cacaoyères » lancé

Le projet « IFCC : Initiative femmes et communautés cacaoyères », a été lancé à Daloa le jeudi 29 juin 2013 en présence des autorités administratives, coutumières, des partenaires et des acteurs du projet.

Une initiative de la Société de Coopération pour le Développement International (Socodevi), une ONG canadienne, réalisée en collaboration avec la Fondation Paul Gérin-Lajoie et soutenue financièrement par le développement international du Canada - Affaires mondiales Canada.

L'objectif premier de l'Initiative femmes et communautés cacaoyères (Ifcc) est d'améliorer les conditions de vie des communautés rurales cacaoyères en Côte d'Ivoire, dont celles de plus de 5 000 femmes et adolescentes. Le projet sera mis en oeuvre dans neuf régions, dont le Haut-Sassandra, sur une durée de cinq ans (2022 - 2027).

Le directeur pays de Socodevi, Alexandre Robitaille-Lachance a dévoilé les objectifs dudit projet. Il vise, selon lui, à améliorer les conditions de vie des populations au sein des communautés rurales cacaoyères, en particulier des femmes et des jeunes filles, à travers le renforcement du pouvoir des femmes et des jeunes filles au sein des communautés cacaoyères, le développement d'entreprises coopératives autonomes, rentables , pérennes et inclusives et une meilleure résilience des communautés cacaoyères face aux changements climatiques et aux chocs socioéconomiques. « En somme, c'est un projet très holistique qui combine nos expertises en renforcement des coopératives, en égalité des genres, en éducation, en agriculture intelligente face au climat et en gestion des risques agricoles. Nous sommes convaincus que nous allons parvenir à changer des vies au cours des cinq prochaines années », a déclaré le directeur pays de l'ONG, Alexandre Robitaille-Lachance.

Christine Simonnet en charge de projets Fondation Paul Gérin-Lajoie (FPGL) rappelant que la mission de sa fondation qui est de bâtir une offre éducative de qualité pour toutes et tous, tout au long de la vie, de la petite enfance à l'âge adulte, a fait savoir que l'éducation est essentielle à la réalisation de l'ensemble des objectifs de développement durable que s'est fixée la communauté internationale.

« C'est pourquoi à travers ce projet, nous allons bâtir, organiser, réaliser des opportunités éducatives pour des femmes et des jeunes filles des communautés cacaoyères, que cela soit en alphabétisation, en compétences de vie ou en éducation financière. Car, nous croyons aussi que l'éducation est fondamentale au développement personnel et pour l'avenir et la transformation des sociétés humaines » , a-t-elle expliqué. Pour sa part, Nicole Gesnot chargée d'affaires cheffe de la coopération Ambassade du Canada en Côte d'Ivoire a rappelé que le gouvernement canadien à travers les affaires mondiales Canada soutient l'autonomisation économique des femmes et particulièrement celles dans la filière cacao à travers ce projet, d'un coût d'environ quatre milliards et demi de francs CFA. « Ce projet est un témoignage de la vitalité des relations bilatérales entre le Canada et la côte d'Ivoire, relations qui durent depuis plus de 60 ans maintenant qui s'inscrit dans la droite ligne de la politique d'aide internationale féministe du Canada qui a en son coeur la réduction des inégalités, la promotion du genre à travers le renforcement du pouvoir économique des femmes et des filles. Il facilitera la participation économique des femmes et leur présence dans les instances de décision, au sein de la filière cacaoyères », a-t-elle dit.

Avant de féliciter la Fédération nationale des femmes productrices de café et de cacao, l'ensemble des coopératives identifiées et les groupements associatifs féminins, dont 100 associations villageoises d'épargne et de crédit (AVEC) qui prendront part au projet. Il les a invités à travailler en synergie et surtout à s'impliquer particulièrement dans la réussite de ce projet. Le projet Initiative Femmes et communautés cacaoyères qui sera mis en oeuvre par le consortium Socodevi/Fondation Paul Gérin-Lajoie sera exécuté sur une durée de 5 ans (2022-2027) au bénéfice de 5 000 familles dans 50 communautés cacaoyères dont 3 500 femmes et 1500 jeunes filles âgées de 10 à 19 ans. Il sera mis en oeuvre dans plusieurs localités de la zone forestière cacaoyères de la Côte d'Ivoire.

Ce sont les régions de l'Agnéby-Tiassa, de Loh -Djiboua, du Guémon, de l'Indénié-Djuablin, du Haut-Sassandra, de la Mé, de la Nawa et de la Marahoué qui sont concernées.

Beker Yao