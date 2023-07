Tunisie: Mercato | Chouikh dans le viseur de deux cadors

L'attaquant béjaois, Malek Chouikh, 23 ans, est dans le viseur de l'ESS et du CSS.

Recruté par l'OB en hiver dernier, Chouikh, gaucher pur et transfuge de l'ES Radès, est lié avec les Cigognes par un engagement qui s'achève en 2025. Pour revenir au CSS qui dispute cet après-midi un match important en éliminatoires de la Coupe arabe face à Al Hilal du Soudan, à Radès, quatre joueurs du groupe de Hossam Al Badry ont renouvelé leurs engagements respectifs de quinze jours. Ponctuellement, alors qu'antérieurement, leurs baux sont arrivés à leur terme, Diakité, Zemmouri, Husseïn Ali, et Mohamed Ali Trabelsi, sont donc à nouveau qualifiés pour disputer la double-confrontation face à Al Hilal Oumdurman.

Fin de prêt pour Aziz Knani

Aziz Knani, prêté par l'EST à l'UST durant la saison qui vient de s'achever, va retrouver le Parc B. Axial, Knani , 21 ans, a été antérieurement cédé à titre de prêt à l'UST pour bénéficier de davantage de temps de jeu et engranger de l'expérience avant de retourner dans son giron «sang et or ».

Syam Ben Youssef retrouve Abdi

34 ans et toujours bon pour le service. L'ancien défenseur «sang et or», Syam Ben Youssef, a rejoint Ali Abdi à Caen, club de Ligue 2 française. Suite à une saison accomplie du côté de l'US Quevilly-Rouen, Ben Youssef foulera la pelouse du Stade Malherbe Caen. L'engagement est d'une saison au sein d'un club qui a achevé l'exercice à la 5e place du classement général. Par le passé, Ben Youssef a exercé en Bulgarie, en Roumanie, en Turquie et en Angleterre.

Mohamed Ali Jouini sur le marché

Mohamed Ali Jouini, arrière de 29 ans, ne rempilera pas à l'USBG. Formé à l'Avenir Megrine Sport, Jouini a aussi évolué par le passé sous la bannière de l'ESZ, du CSS, du ST, Tala'ea El Gaish en Egypte et Al-Quwa Al-Jawiya en Irak.