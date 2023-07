Madagascar: Taekwon-do - ITF Mass - Stage avec Master Wogayehu Behailu

L'instructeur international, et non moins représentant du Taekwon-do ITF à l'Ethiopie Master Wogayehu Behailu, est attendu à Antananarivo. Il dirigera un stage de trois jours, les 4, 5 et 6 août dans la Capitale.

Septième Dan, il a consacré plus de 35 ans de sa vie à cette discipline. Ce stage promet d'être une expérience enrichissante, remplie d'apprentissage, de partage et de progrès selon le président de l'ITF Mass, Tafita Rakotoarisoa. Durant ces trois jours, les participants auront l'opportunité de s'entraîner avec des instructeurs hautement qualifiés et expérimentés. Le stage sera ouvert à tous les niveaux, débutant ou avancé, avec des sessions adaptées à chaque pratiquant.

« Préparez-vous à repousser vos limites grâce à des séances d'entraînement rigoureuses, axées sur le développement de vos compétences techniques, votre condition physique, votre souplesse et votre équilibre », a fait savoir Tafita Rakotoarisoa. Le programme se divisera en quatre parties : les séances d'entraînement intensives, les techniques avancées, la philosophie du taekwon-do, et les échanges et partages.

« Nous serons présents pour enseigner les subtilités du taekwon-do ITF et aider les pratiquants à perfectionner leur style. Nous allons explorer les valeurs fondamentales de cette discipline telles que le respect, la discipline, l'intégrité et la maîtrise de soi, et nous allons explorer la philosophie qui guide cet art martial. En attendant, nous souhaitons continuer à nous entraîner avec détermination et passion», a-t-il noté.