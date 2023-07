Madagascar: Festival Evasion danse - La deuxième édition sur les rails

Initié et coordonné par les danseurs et chorégraphes Julie Iarisoa et Harivola Rakotondrasoa depuis l'année dernière, le Festival international de danse et de création chorégraphique Evasion Danse fait son come-back cette semaine.

Plusieurs compagnies de danse de Madagascar ayant déjà fait leurs preuves ainsi que des professionnels venant d'Afrique et de l'Océan Indien ont été invités pour l'occasion.

L'objectif : créer des rencontres et des opportunités entre les professionnels et passionnés de danse contemporaine, procéder à une ouverture vers ceux qui ne sont pas « du milieu » et surtout multiplier des occasions de diffusion d'oeuvres chorégraphiques, chose encore assez rare.

Des ateliers Masterclass ouverts aux danseurs de niveau avancé seront programmés, mais le public ne sera pas en reste puisque des rencontres professionnelles sur des thèmes récurrents sur cette discipline auront également lieu. Un des thèmes traités sera « Comment multiplier la diffusion d'oeuvres chorégraphiques en Afrique et dans l'Océan Indien » puisque contrairement aux chansons qui peuvent être diffusées beaucoup plus souvent sur les ondes radiophoniques ou à la télévision, les oeuvres chorégraphiques ont un canal de diffusion beaucoup plus restreint. Le deuxième thème, « Duelle oeuvre pour quel public », sera une occasion d'évoquer la perception d'une chorégraphie contemporaine par le public selon sa sensibilité, indépendamment du message que le chorégraphe et les danseurs veulent transmettre.

Le festival débutera ce jour par un carnaval autour de l'avenue de l'Indépendance suivi du spectacle d'ouverture qui se tiendra au Parvis de l'Hôtel de Ville vers midi. Il verra la participation de 4 compagnies dont Tambour Gasy, le groupe de cirque Mamay, la compagnie Rary et la compagnie Anjorombala. Divers autres spectacles de danses seront organisés à l'IFM et au CGM chaque jour jusqu'à samedi prochain.

Des scènes libres auxquelles participeront les invités venant de l'étranger sont également prévues. Ainsi, la congolaise Stella Gladys y fera une prestation en solo, ainsi que deux danseurs tchadiens et un autre artiste venant de Maurice, pour ne citer qu'eux. Taigué Ahmed, danseur tchadien et directeur artistique du festival Tallou Nalabo avoue venir pour déceler des talents et espère pouvoir en programmer quelques-uns dans ses prochains événements.

Par ailleurs, la compagnie lauréate de la première édition fera également partie de l'aventure et reportera sur scène la pièce qui leur a valu la victoire l'année dernière. Ils participeront également au concours d'improvisation qui se déroulera à l'Ivokolo Analakely, le 7 juillet prochain. 20 participants en tout relèveront le défi cette année. « Murmures des décasés », une pièce chorégraphique du mahorais Djodjo Kazadi sera jouée sur scène plus tard dans la soirée de ce jour-là.

Enfin, un autre concours de chorégraphie clôturera définitivement le festival pour cette édition. Il se déroulera dans l'après-midi du samedi 8 juillet.