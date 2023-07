Madagascar: Rugby - Les dates des élections fixées

Le Malagasy Rugby a publié le calendrier des élections n'ayant pas encore tenu au sein des structures fédérales. Il s'agit des élections au niveau des ligues et des sections.

Un grand ouf de soulagement pour la ligue Analamanga, qui n'a pas de président et sanctionnée pendant des années. En effet, cinq ligues déclarées défaillantes, à savoir la ligue d'Analamanga, d'Atsimo Andrefana, de Haute Matsiatra, de Diana, et de Bongolava vont procéder à cette élection. La date est fixée pour le samedi 5 août, tandis que la clôture du dépôt de candidature sera le 14 juillet.

Selon les conditions d'éligibilité et les modalités d'élection du statut de la Fédération, tous ceux qui ont porté plainte auprès du tribunal en déshonorant la structure Fédérale ou ayant fait des faux et usage de faux ne peuvent pas se présenter à toutes les élections au sein de la structure fédérale. Les personnes sanctionnées plus d'un an par le conseil de discipline n'y peuvent également pas se présenter.

Un candidat doit être âgé de 21 ans et plus, jouir de ses droits civiques, avoir la capacité managériale et des expériences relatives à la discipline du rugby. La personne doit être résident de la région où sa candidature est déposée, avoir une rémunération stable ou une activité rémunérée. Pour autant, une commission électorale sera mise en place par les membres du comité exécutif au sein de toutes les structures hiérarchiques pour organiser et superviser les procédures électorales et prendre toutes décisions y afférentes.

Pour l'élection au niveau de la section, le rendez-vous sera donné le 28 juillet prochain. Au niveau de la ligue Analamanga, les sections Tana-ville, Avaradrano et Atsimondrano auront leur nouveau président respectif. Dans les provinces, seules les sections Toliara I et Toliara II effectueront cette élection. Les personnes qui veulent présenter leur candidature auront jusqu'au 7 juillet prochain.