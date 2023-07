Madagascar: Salon RSE-IDD-8è Édition - Le secteur privé et la biodiversité à l'honneur

Le salon RSE, rendez-vous annuel des acteurs sociétaux pour l'environnement, ainsi que le public sera lancé pour les 6 et 7 juillet prochains.

Faciliter les échanges entre les acteurs du domaine de l'environnement, les experts et le public. Telle est la vision qui servira de fil d'Ariane pour la huitième édition du Salon de la Responsabilité Sociétale (RSE) et des Initiatives pour le Développement Durable (IDD).

Ce rendez-vous annuel sera en effet lancé d'ici deux jours. Pour les 6 et 7 juillet prochains au Novotel Alarobia, ce sera le secteur privé et la biodiversité qui vont être placés au centre des discussions. D'après les organisateurs de ce salon: « Cette édition sera une occasion pour échanger sur le rôle du secteur privé pour la préservation de la biodiversité, aux côtés des autres partenaires, avec comme thème central » secteur privé et biodiversité, opportunité ou menace ?

« . À l'heure où les menaces sur l'environnement se font de plus en plus pressantes, les entreprises aussi bien issues du secteur public que privé ont une grande part de responsabilité en ce qui concerne la préservation de cette fameuse biodiversité. Raison pour laquelle les organisateurs ont choisi cette thématique pertinente.

« Les enjeux climatiques et environnementaux n'ayant jamais été aussi visibles et critiques, ils appellent tout le monde à agir [...] Les entreprises ont aujourd'hui la responsabilité de reconnaître leur impact et leur dépendance à la biodiversité et aux services ecosystémiques pour assurer leur pérennité » confient le cabinet UR-CSR, organisateur du Salon. Durant les deux jours du Salon RSE-IDD, le Schedule est assez fourni avec les différentes activités prévues par les organisateurs ainsi que les partenaires.

%

Un programme chargé

Des conférences thématiques ouvertes pour le public seront au menu en plus des tables rondes. Une des activités phares de cette huitième édition sera peut-être aussi le concours de « pitch » ou « pitch contest » interuniversitaire pour les jeunes porteurs de projets. Il s'agit ici « d'impliquer les jeunes dès leur plus jeune âge », selon les organisateurs.

Ce salon sera parrainé par différents ministères, notamment celui de l'environnement et du développement durable, le ministère de la Pêche et de l'économie bleue, le ministère du Tourisme mais aussi le ministère de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC). En tant que partenaire média, L'Express de Madagascar publiera également ce jeudi un cahier spécial RSE, à l'occasion de l'ouverture du Salon.