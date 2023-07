Madagascar: TGV et MMM - Congrès nationaux pour très bientôt

Tout commence à s'accélérer

L'annonce de candidature du numéro Un du parti Tiako i Madagasikara et non moins ancien président, Marc Ravalomanana, n'est que le début d'une longue série de déclarations. En effet, celle du président national du parti Malagasy Miara-Miainga semble être la plus imminente. Quoi qu'il en soit, Hajo Andrianainarivelo a toujours indiqué que sa candidature relève de la décision du congrès national qui est l'instance suprême au niveau de son parti.

En attendant, l'ancien ministre donne rendez-vous à ses partisans et à toute la population malgache, dans une émission diffusée sur les principales chaînes privées de la Capitale, ce soir. Si les indiscrétions spéculent déjà sur la nature de cet événement, ce dernier est l'occasion pour Hajo Andrianainarivelo de faire le tour des affaires qui ont secoué la société politique durant ces derniers mois et cela après son divorce avec la majorité.

Troisième round

Outre le congrès du Malagasy Miara-Miainga, celui du parti Tanora malaGasy Vonona est également très attendu. Les Oranges restent convaincus que Andry Rajoelina a encore besoin d'un autre mandat pour réaliser ses « velirano ». Naivo Raholdina a toujours martelé que ce congrès national du parti TGV reste une simple formalité parce que le TGV et ses membres restent fidèles au président Andry Rajoelina et sollicite déjà celui-ci à prendre part à la prochaine présidentielle afin de poursuivre les efforts de développement. Néanmoins, les dernières polémiques sur la double nationalité du locataire d'Iavoloha n'ont pas ébranlé leur attachement à Andry Rajoelina. Quoi qu'il en soit, tout indique que Andry Rajoelina sera candidat à sa propre succession et entrera à nouveau en compétition avec l'ancien président Marc Ravalomanana. Ce qui réserve un troisième round très animé.

Démonstration de force

Du côté de Magro Tanjombato, les organisateurs du congrès national du TIM, ce samedi, se sont félicités de la venue en masse des participants. Venant des quatre coins de l'Île, ils seraient environ 20 000 personnes à avoir répondu à l'invitation de l'ancien parti fort. De son côté, les dirigeants du parti TGV, à l'instar de Naivo Raholdina, député du Ve arrondissement, le prochain congrès de leur parti sera une véritable démonstration de force.

« Antananarivo n'appartient pas au TIM. Nous allons organiser un congrès d'une très grande envergure pour le prouver », a-t-il d'ailleurs indiqué au début de l'année lors d'une conférence de presse qu'il a donnée, avec les présidents du parti Orange des six arrondissements d'Antananarivo. En tout cas, si le MMM préfère encore entretenir le suspens sur l'avenir politique de leur leader, le TIM et le TGV se rendent déjà coup pour coup sur le terrain politique.