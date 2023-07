Afrique: 11es Jeux des Iles - Le CIJ rassuré par l'organisation

La préparation est en plein essor pour l'organisation des 11es Jeux des Îles de l'Océan Indien, qui se dérouleront du 25 août au 3 septembre à Antananarivo. L'engagement nominatif des délégations est attendu pour le 7 juillet.

Les Jeux des Îles approchent à grands pas, dans 52 jours. La jeunesse et les sportifs de l'Océan Indien se retrouveront à Antananarivo pendant 10 jours, du 25 août au 3 septembre 2023. Le comité d'organisation et toutes les commissions travaillent d'arrache-pied pour peaufiner les détails. La question des infrastructures suscite toujours des débats. Le comité d'organisation rassure l'opinion : «Nous sommes en train de mettre toutes les infrastructures sportives qui accueilleront les épreuves aux normes. Il y a des détails techniques à respecter, mais elles seront prêtes à temps. En ce qui concerne le matériel et les équipements, la plupart sont déjà sur place en attendant la livraison du reste», communique le COJI.

Engagement nominatif

Les athlètes sont les principaux acteurs des Jeux des Îles. Les regroupements et les préparatifs battent leur plein pour toutes les délégations participantes. Si le badminton, l'haltérophilie, le tennis de table et l'athlétisme se sont préparés pendant quatre mois en Chine, le basket-ball 5x5 et 3x3 ont participé à la Coupe du monde, tandis que les autres disciplines se préparent de leur côté.

Le regroupement final commencera à la fin du mois et se poursuivra jusqu'au coup d'envoi de la compétition. « Les îles participantes et le CIJ sont rassurés, c'est pourquoi ils ont déjà envoyé des engagements de principe et quantitatifs. Nous attendons maintenant les engagements nominatifs avec les noms des athlètes pour permettre la création des cartes d'accréditation», ajoute le COJI. Les hôtels où les délégations seront hébergées sont déjà connus, ainsi que les menus. Des visites ont été effectuées et des travaux ont été entrepris pour mettre les infrastructures aux normes.