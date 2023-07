Madagascar: QMM - Mandats d'arrêt contre deux responsables de LUSUD

Toliara

Dans un communiqué remis à la presse, des mandats d'arrêt ont été lancés contre deux responsables de l'association LUSUD, suite aux récentes manifestations contre les impacts négatifs des activités de la société minière RIO TINTO QMM à Tolagnaro-Fort-Dauphin Madagascar.

Nouveau mouvement

A titre de rappel, en janvier 2023, la presse se faisait l'écho de la « signature par 3 382 pêcheurs et 2 029 usufruitiers » riverains du site d'exploitation d'un accord sur le paiement de compensations et d'indemnisations par la compagnie minière en échange de l'arrêt des doléances et manifestations.

Toujours d'après le communiqué, « interrogés sur les causes de ce nouveau mouvement qui a impliqué une foule impressionnante de manifestants, des participants ont répondu que : comme des milliers d'habitants des villages victimes des conséquences de l'exploitation minière, ils n'avaient pas signé cet accord car ils ont estimé que le montant de la compensation proposée était très inférieur à la valeur des pertes subies par chaque citoyen concerné au niveau de leur environnement, de leur santé et de leur vie ».

Population

Notons que l'association LUSUD a été créée en mars 2023. Elle a mis l'accent sur les risques élevés de contamination de l'eau consommée par les habitants des villages voisins du site car les eaux usées de l'usine de RIO TINTO QMM se déversent depuis plus de 10 ans, sans aucun traitement, dans les eaux de la rivière et du lac, que la population consomme et utilise pour ses besoins quotidiens. Lorsque des dizaines de poissons morts sont remontés à la surface de l'eau autour du seuil déversoir en mars 2022, le ministre de l'Eau avait souligné l'évidence de la responsabilité de la société RIO TINTO QMM, alors que la compagnie avait communiqué sur sa non-responsabilité.