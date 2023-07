Madagascar: Antsirabe - Better Madagascar au service de la communauté

Better Madagascar est une association caritative fondée en octobre 2022, basée à Antsirabe et qui a pour mission de s'engager activement dans l'amélioration des conditions de vie des communautés les plus vulnérables à Madagascar.

Honja Miharisoa Ramanandraibe, présidente fondatrice du Better Madagascar a créé l'association dans le but de mettre en place des initiatives durables et novatrices visant à promouvoir le développement des communautés et l'autonomisation des femmes dans les zones rurales.

Depuis sa création l'association met en oeuvre des programmes axés sur l'autonomisation économique, l'éducation et le renforcement de capacité des femmes. La distribution de poulets de chair aux femmes bénéficiaire du projet a constitué une opportunité inestimable pour améliorer leur situation financière. Grâce à l'élevage et commercialisation de ces poulets, elle en pu générer un revenus stable afin de subvenir leur propre besoin ainsi qu'a ceux de leur famille.

De plus une formation sur la finance et comptabilité ménagère et des formations agricoles et artisanales son en vue ; permettant aux femmes bénéficiaires d'acquérir des compétences essentielle pour la gestion de leur foyer et des connaissances dans ses domaines spécifiques.

En développant leurs connaissances en agriculture, elles peuvent cultiver leurs propres aliments de leur communauté.

%

En outre, les formations artisanales leur offre des compétences professionnelles et créatives, leur permettant de créer et de commercialiser leurs produits.

Parallèlement Better madagascar soutient l'accès à l'éducation, parraines des enfants et distribue des fournitures scolaires.

A l'occasion de la fête de l'indépendance, l'association a distribué des produits de première nécessité (PPN) aux personnes âgées et mené une campagne de circoncision des enfants au sein de la commune rurale Antsoantany,Antsirabe II. Avec l'aide des professionnels de la santé qualifiés, 20 enfants issus de foyer économique précaires, ont pu bénéficier de cette initiative achevée avec succès le 28 juin 2023.

En collaborant étroitement avec les communautés locales, les partenaires et les donateurs, Better Madagascar aspire résolument à édifier un avenir plus prometteur et équitable pour les femmes et les enfants de Madagascar.

« Ensemble, nous pouvons faire la différence ».