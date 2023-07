Madagascar: Salon des emplois du numérique - Grand engouement des jeunes au Zah@Geek 2.0

Les jeunes Malgaches s'intéressent davantage aux métiers du numérique et brillent sur la scène internationale à travers des concours et des réalisations remarquables. Ce secteur offre de nombreux avantages, grâce à l'accès à un marché de l'emploi globalisé.

Plus de 3 000 jeunes diplômés et demandeurs d'emploi ont été à la deuxième édition du Salon des emplois du numérique à Madagascar Zah@Geek 2.0, qui s'est tenu du 30 juin au 1er juillet à la Gare Soarano. Une trentaine d'entreprises y participent et sont prêtes à recruter des jeunes compétences durant les deux jours. Selon les organisateurs de l'événement, représentant Orange Madagascar, une centaine de postes sont proposés par les entreprises participantes, afin d'être pourvus immédiatement sur le salon.

« Ce salon est une réponse concrète aux enjeux de la transformation numérique de Madagascar et au défi de l'emploi des jeunes Malagasy compétents en informatique », a affirmé Tahina Razafindramalo, ministre du Développement numérique, de la Transformation digitale, des Postes et de la Télécommunication, lors de l'ouverture officielle du salon, hier à Soarano. Pour Orange Madagascar, ce salon s'inscrit dans la continuité des missions poursuivies par Orange Digital Center (ODC) Madagascar, notamment, celui de former des milliers de jeunes Malagasy aux technologies du numérique et d'accompagner Madagascar dans la transformation numérique. Selon Frédéric Debord, DG d'Orange Madagascar, 1 900 apprenants ont déjà été formés au sein d'ODC Madagascar, dont 60% sont des femmes.

Recrutements

Durant le salon, les entreprises exposantes ont profité de la rencontre avec les jeunes compétences pour organiser des job datings et speed recruitings, pour pourvoir une centaine de postes ouverts à une embauche immédiate. Plusieurs animations et activités d'orientation et d'insertion professionnelles étaient également au programme, tel que des conférences thématiques sur les secteurs et métiers du numérique, des Masterclass, ou encore un hackathon. A noter que le salon Zah@Geek a affiché un grand succès dès sa première édition, en janvier 2023, où les organisateurs ont enregistré une vingtaine d'exposants, plus de 3 000 visiteurs en 2 jours, plus de 1 000 CV reçus.

En outre, plus de 150 jeunes ont été embauchés immédiatement sur le salon, par des entreprises du numérique. Pour ODC Madagascar, l'objectif est de former les jeunes Malagasy aux technologies du numérique et d'accompagner Madagascar dans sa transformation numérique. En effet, cette structure au sein d'Orange Madagascar réunit dans un même espace ouvert à tous, une Ecole du code, un FabLab Solidaire, ainsi qu'un accélérateur de start-up, Orange Fab. En outre, elle bénéficie du soutien du fonds d'investissement, Orange Ventures Africa qui investit dans les startups les plus prometteuses de l'Orange Digital Center.