Madagascar: Saison hivernale - Les vêtements chauds ne trouvent pas preneurs

Les accessoires incontournables en hiver sont hors de prix. Fort heureusement, le service de la météorologie annonce une saison beaucoup plus chaude que la normale.

Les vêtements et accessoires pour la saison froide inondent les étals des marchés. Cependant, les marchands se plaignent de la morosité du marché. « C'est à peine si l'on arrive à écouler trois ou quatre blousons dans la journée. Peut-être que les clients préfèrent porter ceux qu'ils ont achetés l'année dernière faute de moyens», témoigne un marchand du côté d'Analakely.

Bien que les articles, de luxe et de marque, soient accessibles à petit prix dans les friperies, les marchands ont indiqué qu'ils ne constituent pas, pour le moment, une priorité pour les ménages. Les pulls en jersey ou en laine s'achètent à partir de 1 500 ariary. Pour se procurer des pulls à capuchon, il faut débourser entre 4 000 à 25 000 ariary.

Pour les blousons en cuir, le prix peut aller jusqu'à 120 000 ariary selon la qualité de l'article. Les couvertures figurent parmi les accessoires incontournables pour se réchauffer pendant l'hiver mais les prix ne sont pas non plus à la portée de toutes les bourses. Le prix d'une couverture de seconde main à deux places peut aller jusqu'à 190 000 ariary tandis que les couvertures fabriquées localement se procurent à partir de 84 000 ariary à 138 000 ariary. Pour les couvertures fabriquées en Chine, les prix varient de 50 000 ariary à 60 000 ariary en fonction de leur épaisseur.

Un hiver moins rude

C'est la prévision du service de la météorologie pour cette saison hivernale. C'est un hiver beaucoup plus chaud que la normale. Pour ce mois de juillet, les températures seront comprises entre 17°C et 20°C pour la côte Est, 14°C et 21°C sur les Hautes Terres Centrales et 19°C et 24°C dans les côtes Ouest.

Pour le mois d'août, les températures varieront entre 18°C et 20°C pour la côte Est, 16°C et 22°C pour le Centre et aux alentours de 21°C à 25°C pour la côte Ouest et ses alentours. La nuit sera également plus longue que le jour en cette période, selon toujours le service de météorologie. La fraîcheur sera fortement ressentie dans la soirée et au petit matin avec de la brume. Une alternance soleil-nuage sera aussi à prévoir dans la journée.