Congo-Kinshasa: IXe Jeux de la Francophonie - Des plans sécuritaire et sanitaire déjà mis en place, selon Patrick Muyaya

Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya a annoncé, dans la soirée du lundi 3 juillet que les plans sécuritaires et sanitaires ont été mis en place pour les IXe Jeux de la Francophonie qui auront lieu du 28 juillet au 6 aout. Il l'a annoncé à l'issue d'une réunion d'évaluation animée par le Premier ministre.

« Nous avons été informés des dispositions sécuritaires qui sont prises. Parce qu'il y a des rumeurs, il y a ceux qui alimentent la manipulation, qui tentent à faire croire que Kinshasa n'est pas une ville sécurisée pour abriter les jeux. Ce qui est totalement faux. Il y a des plans de sécurité qui ont été faits. Il y a des ambulances spécifiques pour la prise en charge sanitaire de différents », a assuré Patrick Muyaya.

Il donnait ainsi des assurances après que le gouvernement du Québec a pris la décision de ne pas envoyer d'athlètes ni d'artistes cette année aux Jeux de la Francophonie pour des raisons de sécurité et sanitaire.

La France a aussi réduit le nombre d'athlètes. Des entraîneurs d'athlétisme ont été avertis qu'à la suite des consignes du ministère, la France n'enverrait pas d'athlètes à Kinshasa.

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a autorisé une "délégation réduite" à participer à ces Jeux.

%

« Nous avons suivi le désistement du Québec, on a entendu parler de la Wallonie qui compter limiter la participation qu'à activités culturelles. On a pris des dispositions par rapport aux exigences de certaines fédérations », a assuré Patrick Muyaya.

Finaliser les travaux

« Les jeux arrivent dans 25 jours. Le Premier ministre a circulé pour faire le point de l'évolution de travaux des infrastructures. Parce que dans les jeux, il y a la partie des infrastructures, la partie de la participation des athlètes et des aspects diplomatiques. Il était question pour nous de faire le tour de tous ces sujets », a expliqué M. Muyaya.

Plus de 3.000 jeunes athlètes et artistes venus d'une quarantaine de pays sont attendus pour ces Jeux qui combinent épreuves sportives et culturelles. Organisés en principe tous les quatre ans, ils auraient dû avoir lieu en 2021 mais ont été reportés deux fois : la première à cause de la pandémie de COVID-19, la deuxième, en 2022, parce que les infrastructures n'étaient pas prêtes.

« On s'attèle à finaliser les derniers travaux sur les sites où il y a encore des travaux à faire. Les jours qui viennent, nous aurons une communication plus étendue sur le sujet pour permettre aux Kinois de se préparer à recevoir le monde francophone qui arrive. Nous allons aussi nous assurer que nous accompagnons nos sportifs et nos culturels qui doivent représenter la RDC à ces jeux », a assuré Patrick Muyaya.