Angola: L'ARSEG renforce l'importance de l'intermédiation en assurance dans le pays

Luanda — L'Agence angolaise de régulation et de contrôle des assurances (ARSEG) organisera, au cours du mois en cours, une série de séances de clarification sur "L'importance des médiateurs pour le secteur de la médiation en assurance et en réassurance" dans le pays.

Selon une note du ministère des Finances à laquelle l'ANGOP a eu accès, le programme fait partie des différentes actions de l'ARSEG pour l'année 2023, avec un accent sur la littératie financière.

Le programme vise également, selon le document, à offrir aux citoyens, principalement à faible revenu et du secteur informel, le rôle du canal de médiation et l'impact que ce secteur peut avoir sur la souscription de polices d'assurance, avec de meilleures primes et couvertures.

Des spécialistes de l'ARSEG vont porter le programme dans différentes universités et médiathèques, à l'échelle nationale, pour doter aux jeunes des connaissances sur la matière.

Récemment, l'ARSEG a tenu, à Luanda, une réunion des médiateurs (personnes judiciaires et correctionnelles) pour encourager la promotion et l'innovation du marché de médiation, en les stimulant à présenter différentes solutions adaptées à la nouvelle situation du marché de l'assurance.

Le document indique que les actions sont conformes aux meilleurs principes et pratiques internationales du secteur, visant à ce que la profession de médiateur soit connue et reconnue par l'ensemble de la société.

Toujours dans le cadre de la littératie financière, la note assure que l'ARSEG mène plusieurs campagnes telles que le soi-disant "Falar Seguro", portant des notions sur les assurances et les fonds de pension de Cabinda à Cunene, à travers des messages en langues nationales.

Actuellement, le marché angolais compte 23 compagnies d'assurance, 810 intermédiaires d'assurance (individuels) et 70 intermédiaires d'assurance (sociétés).

L'ARSEG est l'organe rattaché au ministère des Finances, qui est chargé de la régulation, de la surveillance et du contrôle des assurances, de la réassurance, des fonds de pension et de l'intermédiation en assurance et réassurance.