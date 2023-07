Sénégal: Lyon - La pépite malienne Habib Keïta débarque officiellement à Clermont

Clermont Foot 63 a obtenu la signature du milieu de terrain malien Habib Keita en provenance de l'Olympique lyonnais (OL). Le joueur de 21 ans, prêté la saison dernière à Courtrai en Belgique, était sur le point de rejoindre Clermont en janvier, renseigne Les-transferts.

Les négociations entre Clermont et l'OL étaient en cours depuis plusieurs semaines, et les efforts du club auvergnat ont finalement payé. Habib Keita est désormais officiellement un joueur du Clermont Foot 63 depuis ce mardi.

Dans un communiqué, l'OL a annoncé que l'indemnité de transfert de Keita s'élève à 1,2 million d'euros, auxquels s'ajoutent 1 million d'euros de bonus et une clause de vente de 20 % pour tout éventuel bénéfice de transfert futur.

Keita s'est engagé pour un contrat de quatre ans avec Clermont. Arrivé à l'OL en 2020 en provenance du club malien Guidars FC, il a fait sept apparitions sous le maillot de l'équipe rhodanienne, dont quatre en Ligue 1 et trois en Ligue Europa. La saison dernière, il a été prêté à Courtrai en Belgique, où il a participé à 21 matchs toutes compétitions confondues.

Clermont Foot 63, qui évolue en Ligue 1, a renforcé ses options au milieu de terrain avec l'acquisition de Keita. Le jeune milieu de terrain malien apporte à l'équipe à la fois du talent et du potentiel, et son expérience antérieure dans les compétitions de haut niveau et européennes profitera sans aucun doute à Clermont, qui cherche à s'établir dans le championnat français.

Lors de la conclusion du transfert, Keita a exprimé son excitation à l'idée de rejoindre Clermont et son impatience de contribuer aux ambitions du club. Il a reconnu les négociations entre Clermont et l'OL, exprimant sa gratitude pour l'opportunité de poursuivre son développement dans un club qui apprécie son potentiel. Le directeur sportif de Clermont Foot 63, ainsi que l'équipe d'entraîneurs, ont exprimé leur confiance dans les capacités de Keita et ont souligné sa polyvalence et ses compétences techniques. Ils pensent qu'il s'intégrera bien au style de jeu de l'équipe et contribuera de manière significative à leurs objectifs pour la saison à venir.