Ile Maurice: Jiu-Jitsu brésilien - Belle moisson de médailles pour la sélection Mauricienne

La sélection nationale de jiu-jitsu a fait honneur au quadricolore à l'île de la Réunion. Représentée dans plusieurs catégories d'âge et de poids, l'équipe mauricienne a ramené une trentaine de médailles, dont 9 en or. Tawfiq Jaunbocus, entraîneur national, nous en donne plus de détails.

Pour ce tournoi Open Indian Ocean 2023 organisé par la confédération de Jiu-Jitsu brésilienne, l'équipe de Maurice est arrivée à l'île soeur le 30 juin. Elle a séjourné au village de Corail qui se trouve à St-Gilles. La compétition a eu lieu à Plateau-Cailloux dans la région de St Paul.

«Pour le jour J, le 1er juillet, l'équipe a commencé à se préparer très tôt, c'est-à-dire dès 5h30 du matin. Le petit-déjeuner à 7 heures a été suivi d'un briefing sur les différentes stratégies à adopter durant la compétition par les responsables de l'équipe mauricienne, à savoir Tawfiq Jaunbocus, Adil Noorani Sohun et Housnah Beekoo. Ce sont les frères Serveaux et Pascal Pariné qui nous ont aimablement offert le service de transport pour nous mener vers le lieu de compétition», raconte Tawfiq Jaunbocus.

Pour le premier combat qui est la catégorie enfant (kids), les petits champions Lucas Rabais et Issa Adam ont combattu et c'est Lucas Rabais qui a remporté la médaille d'or. «Peu après, pour le combat suivant dans la catégorie Juvenile, Mujeeb Nubee a affronté le Réunionnais Samy Turpin. Mujeeb a lui aussi victorieusement remporté la médaille d'or. Dans la catégorie adulte, nous avons Javin Petta qui a lui aussi remporté avec fierté la médaille d'or contre son adversaire Mathieu Chereau», ajoute l'entraîneur national de jiu-jitsu brésilien.

Le combat qui a le plus marqué l'événement est celui de Tawfiq Jaunbocus lui-même. Il a remporté son défi par la soumission (choke) contre son adversaire réunionnais Adolphe Mayo. A noter que Tawfiq Jaunbocus a remporté au total trois médailles d'or par trois soumissions en Gi, Nogi et Absolute respectivement.

«Les enfants ont démontré un vrai esprit de combat sur le mat avec un taux de réussite de 50 %. A côté de cela, la catégorie juvenile de par son impressionnante performance a remporté une victoire à 100 %. La performance pour la catégorie adulte a été bien, mais un plus gros travail en termes de régularité doit être suivi afin que les progrès puissent se réaliser. Quant à la catégorie des maîtres, les combattants se sont surpassés dans leurs stratégies de combat avec une victoire à 100 %», conclut Tawfiq Jaunbocus qui félicite tous les athlètes qui se sont montrés persévérants et réguliers et qui ont défendu le quadricolore avec honneur et fierté.

Résultats

Kids

Rabais Lucas - Or

Motean Lucas - Or

Annea Aaliyah Tatiana - Argent

Eathally Ehan - Argent

Total (avec Gi ou kimono) : 2 médailles d'or et deux d'argent

Juvenile

Caunhye Adam - Or avec Gi

Adolphe Katya - Or avec Gi

Nubee Mujeeb - Or avec Gi

Zama Presley - Bronze avec Gi ; Or sans GI ; Bronze en absolute (indépendamment du poids)

Total (6 médailles) : 3 Or en Gi, 1 Bronze en GI, 1 Or sans Gi, 1 bronze en absolute

Adulte

Chamoo Lakshana (ceinture blanche) - Bronze avec Gi ; Argent sans Gi

Roussety Jacky (ceinture blanche) - Bronze avec Gi

Kurreembukus Junayd (ceinture blanche) - Bronze Gi ; Bronze sans Gi

Foolah Mohammad Tariq (ceinture blanche) - Bronze Gi ; Argent sans Gi

Emambocus Hishaam (ceinture blanche) - Argent Gi ; Bronze Nogi

Dhunnoo Yogiraj (ceinture blanche) - Bronze Gi ; Argent Nogi

Baychand Kovesh (ceinture bleue) - Argent Gi ; Argent Nogi ; Absolute Bronze

Basgeeth Muhammad Mu'aaz (ceinture bleue) - Bronze Gi ; Argent Nogi

Petta Javin (ceinture bleue) - Or Gi ; Bronze Nogi

Munnee Devin (ceinture bleue) - Argent Gi ; Argent Nogi

TOTAL (20 médailles) : Gi - 1 Or ; Nogi - 3 Argent ; 6 Argent Nogi ; 6 Bronze Gi : 3 Argent Nogi ; 1 Absolute

Master

Ayrga Ankesh (ceinture blanche) - Argent Gi ; Argent Nogi

Bonomaully Dharmendra (ceinture violette) - Argent Gi

Jaunbocus Muhamad Tawfiq (ceinture noire) - Argent Gi ; Argent Nogi ; Argent Absolute

Total (6 médailles) : Gi 1 Or, Nogi 1 Or ; Absolute 1 Or ; Gi 2 Argent ; Nogi 1