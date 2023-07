Afrique: BADR - Lancement de la finance islamique au niveau de plusieurs agences locales

ALGER — La Banque de l'Agriculture et du Développement Rural (BADR), lancera demain mardi l'activité de la finance islamique au niveau de plusieurs agences locales à travers le territoire national, a indiqué la banque publique dans un communiqué.

Il s'agit de l'agence Damous et Koléa (wilaya de Tipasa), l'agence Dellys et Boudouaou (wilaya de Boumerdes), l'agence Ain Bessam (wilaya de Bouira), l'agence Chelghoum Laid (wilaya de Mila) et l'agence N'gaous (wilaya de Batna), selon le communiqué.

Cet évènement qui coïncidera avec la célébration du 61ème anniversaire de l'indépendance, "s'inscrit dans le cadre des orientations des pouvoirs publics visant à développer le système financier et à diversifier ses produits et services", souligne le communiqué.

Le nombre d'agences BADR commercialisant les produits de la finance islamique s'élève, de ce fait, à plus de soixante guichets et agences dédiées, répartis sur l'ensemble des wilayas du pays.

La banque rappelle dans le communiqué, que les produits commercialisés à travers ces guichets sont "conformes aux préceptes de la Charia islamique" et "certifiés par le Haut conseil islamique (HCI)".

Ces produits sont destinés à tous les segments de la clientèle: particuliers, professionnels et entreprises, et répartis en deux grandes catégories: les produits d'épargne et de placements de fonds, et les produits de financement.