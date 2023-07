Algérie: Dialogue stratégique algéro-italien - les relations bilatérales et questions politiques et de sécurité globale évoquées

ALGER — La 2ème session du Dialogue Stratégique Algéro-Italien sur les relations bilatérales et les questions politiques et de sécurité globale s'est tenue à Alger, dimanche et lundi, sous la co-présidence des secrétaires généraux des ministères des Affaires étrangères des deux pays, a indiqué lundi un communiqué du ministère.

"La 2ème session du Dialogue Stratégique Algéro-Italien sur les relations bilatérales et les questions politiques et de sécurité globale s'est tenue à Alger, les 2 et 3 juillet 2023 sous la co-présidence du Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Lounès Magramane, et le Secrétaire général du ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ricardo Guariglia", a précisé le communiqué.

"Ce mécanisme bilatéral de coopération vient marquer la volonté partagée des hautes autorités des deux pays d'oeuvrer en faveur de l'approfondissement et de la consolidation de la coopération bilatérale, conformément au Mémorandum d'Entente, signé à Alger, entre l'Algérie et l'Italie, le 5 décembre 2020, instituant ce Dialogue stratégique", a ajouté le texte.

Lire aussi: Ouverture des travaux de la 2e session du dialogue stratégique algéro-italien

%

"Cette deuxième session a permis aux deux parties de procéder à une évaluation d'étape de la coopération bilatérale et de ses perspectives, dans les domaines d'intérêt commun, à la lumière des conclusions adoptées lors de la première session dudit Dialogue Stratégique tenue à Rome, le 29 mars 2022 ainsi que les recommandations entérinées par les deux parties, lors de la 4ème session du Sommet bilatéral, tenue à Alger, le 19 juillet 2022", selon le communiqué.

Dans ce cadre, souligne la même source, "M. Magramane, a procédé avec son homologue italien à un échange approfondi sur les relations bilatérales algéro-italiennes ainsi que sur les questions d'actualité régionale et internationale d'intérêt commun, en particulier, la question du Sahara Occidental, la situation en Libye, au Mali et au Sahel".

Il a été procédé à l'issue de cette session à la signature par les deux secrétaires généraux du procès-verbal consignant les conclusions de cette réunion, de même qu'il a été procédé à la signature d'un accord de coopération entre l'Algérie Presse Service (APS) et l'Agence de presse italienne "Agenzia Nova".

Enfin, le Secrétaire général du ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Guariglia, a été reçu en audience par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a conclu la même source.