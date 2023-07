Sénégal: Présidentielle 2024 - En si grand chevalier, le Président Macky Sall renonce au troisième mandat

opinion

Tombeur du Président Abdoulaye WADE aux élections de 2012, Macky SALL qui va boucler en février prochain ses douze années de gouvernance à la tête du pays, a dribblé son monde, qui l'attendait sur l'épouventail politique d'une troisième candidature. Acculé par une pression sociale et politique tous azimuts depuis mars 2021, Macky SALL a décidé de sortir par la grande porte. Il a déclaré qu' »il ne sera pas candidat aux prochaines joutes présidentielles de février 2024 ».

Une décision qui vient à son heure, pour un apaisement définitif du climat politique du pays, avec son bilan mortifère, suite aux émeutes successives au printemps 2023 et mars 2021. Ce lundi 03 juillet 2024, le President s'est adressé à son peuple à travers un discours à la nation. Le point d'attraction de son message très attendu par les millions de sénégalais reposait sur sa participation ou non à la présidentielle de février 2024. Cette question sur sa candidature a fait couler beaucoup d'encre depuis presque deux ans. Le climat socio-politique était tendu allant des manifestations aux saccages violents, occassionnant des pertes en vies humaines. Une jeunesse qui extériorisait sa haine à travers les réseaux sociaux. Le Président Macky Sall après avoir reçu les conclusions du dialogue national décide de prendre son destin en main.

Fermeté et appel à l'unité et cohésion sociale

%

A l'entame de ses propos, le Président Macky Sall s'est incliné devant la mémoire des enfants qui ont tragiquement perdu la vie sous les effets brutaux de la violence. Il invite les familles et les parents à beaucoup plus de vigilance.

« Jamais la violence n'a permis à un pays de répondre aux aspirations de sa population » assène le Président Macky SALL.

Concernant la question de sa candidature, le chef de l'État dit avoir suivi avec attention et émotions les différentes manifestations de soutien venant de divers horizons pour soutenir sa candidature à un second quinquennat.

Une sortie applaudie par la communauté internationale

Mais, le Président s'est affranchi des desiderata de ses troupes, en décidant de ne pas être candidat en 2024. Ces en ces termes qu'il le fera savoir: » Mes chers compatriotes, ma décision longuement et mûrement réfléchie est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela même si la constitution m'en donne le droit ». Une décision qui délivre toute une nation.

Le président Macky Sall sera le premier président sénégalais à organiser des élections présidentielles sans y participer. L'histoire retiendra.

A travers des tweets, ses homologues ont magnifié sa posture de ne pas briguer un troisième mandat. On peut noter le message de Issoufou Mahamadou qui se réjouit de cette décision: » Le Président Macky Sall vient de faire preuve d'une grande intelligence politique. Ainsi, le Sénégal reste un des porte-flambeaux dont la flamme éclaire notre continent ».

Son homologue nigérien, le Président Mohamed BAZOUM abonde dans le même sens: » je salue l'annonce faite ce soir par le Président Macky Sall du Sénégal. Je formule le voeu que cette décision mûrement réfléchie apaise définitivement le climat politique dans ce pays frère ». Le Président de la Commission de l'Union africaine, le diplomate tchadien Moussa Faki Mahamat a exprimé sa fierté à l'endroit du Président Macky SALL, son Frère pour avoir » privilégié l'intérêt supérieur du Sénégal et préservé le modèle démocratique du pays ».

Revenant sur les rumeurs qui lui attribuaient une ambition présidentielle, le Président Sall rassuré » je voudrais dire que j'ai une claire conscience et mémoire de ce que j'ai dit, écrit et répété, ici et ailleurs c'est-à-dire que le mandat de 2019 était mon second et dernier mandat. C'est cela que j'avais dit et c'est ce que je réaffirme ce soir ».

D'ici la transmission du pouvoir au futur Président, le chef de l'État Macky SALL s'engage à assumer avec fermeté et responsabilité toutes les charges qui incombent à sa fonction. Sa renonciation aux joutes présidentielles de février 2024 met fin désormais au doute sur ses intentions de rester au pouvoir et ouvre le boulevard à des fortes personnalités politiques de son régime, une sorte de deuxième colonne, pour se positionner à lui succéder. Nous y reviendrons