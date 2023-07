Tanzanie: Un nouveau départ dans la vie de vocation et de service pour l'archevêque Rugambwa

Tabora — " Je considère ma nouvelle affectation comme une occasion de prendre un nouveau départ dans ma vie de vocation et de service ". Telles sont les paroles que Protase Rugambwa, archevêque coadjuteur de Tabora, a exprimées au cours de la Sainte Messe, célébrée au Centre de pèlerinage d'Ifucha le 25 juin 2023, en présence de centaines de fidèles laïcs venus saluer son arrivée dans l'archidiocèse.

"Je me souviens du passé avec un coeur reconnaissant, j'accueille le présent avec enthousiasme, en regardant vers l'avenir avec beaucoup de foi et d'espoir, parce que Jésus-Christ qui m'a permis de réaliser le passé est le même hier, aujourd'hui et toujours", a déclaré Mgr Rugambwa, ancien secrétaire du Dicastère pour l'évangélisation.

"À la fin de mon mandat dans les bureaux du Vatican, en particulier dans le dicastère pour l'évangélisation, Dieu veut que je le serve à un autre endroit et d'une autre manière.

"Vous êtes notre frère, un fils de notre pays, un membre de l'Eglise de Tanzanie. Nous sommes heureux de vous accueillir chez nous", a déclaré Flavian Kassala, vice-président de la Conférence épiscopale tanzanienne, exprimant sa joie et sa gratitude au nom des évêques du pays.

Le ministre de la communication et des technologies de l'information, Nape Nnauye, a également exprimé ses louanges. Au nom de la présidente de la République unie de Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, il a déclaré : "L'archevêque Rugambwa est une bénédiction pour la Tanzanie et l'Afrique en général, car il sera une source et un grand trésor pour nous élever spirituellement et encourager le développement dans notre région et dans le pays en général".