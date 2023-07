Maroc: Près de 36 mille tonnes de déchets collectés durant l'Aïd Al Adha à Casablanca

La décharge contrôlée de Casablanca a reçu près de 36 mille tonnes de déchets durant les deux premiers jours de l'Aïd Al Adha, soit une hausse de 12% par rapport à l'année dernière, selon la Société de développement local (SDL), Casablanca Baia.

A cet effet, Casablanca Baia a mobilisé 5400 agents et 860 engins toutes prestations confondues et a procédé à la préparation de la décharge contrôlée de Casablanca pour accueillir le flux important des engins de collecte supplémentaires dédiés à cette opération.

A l'approche de l'Aïd Al Adha, la commune de Casablanca avait lancé en partenariat avec la SDL, Casablanca Baia et les autorités locales et élus, une campagne de sensibilisation aux gestes écocitoyens pour garantir une gestion optimale des déchets issus des célébrations.

Dans le cadre de cette opération, un programme d'intervention renforcée des brigades chargées des actions de salubrité et d'hygiène a été mis en place pour procéder à la désinfection et la désinsectisation des sites de prière (Mssala), des points de vente de bétail et des points de regroupement des déchets, afin de combattre les insectes et les mauvaises odeurs.

De même, Casablanca Baia a organisé une campagne de sensibilisation 360°, sous le slogan "Mobilisons-nous pour un Aïd Al Adha propre".

Cette campagne comprend la distribution de 120 tonnes de sacs en plastique dégradable, l'affichage urbain sur les 16 arrondissements de Casablanca (affiches 4/3, écrans géants, banderoles), une caravane sonore et des dalots mobiles de sensibilisation et des stands de sensibilisations dans les grandes surfaces, l'activation street, la sensibilisation porte-à-porte et un contenu digital, outre une collaboration avec des influenceurs, un plan média digital et un passage radio et reportages TV.