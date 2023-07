Congo-Kinshasa: Denise Nyakeru rend hommage à neuf congolaises dans «Légendes du Congo volume I»

« Je vais commencer par remercier nos mamans pour leurs contributions à l'écriture de l'histoire de notre pays, chacune dans son secteur et domaine de compétence. J'ai découvert aussi avec admiration beaucoup de choses que je ne savais pas sur elles. C'est donc avec fierté que nous les honorons. Le voyage ne fait que commencer. À vous, chers partenaires, je vous invite à accompagner ce projet pour mettre en lumière ces femmes qui ont contribué à l'histoire de notre pays. La suite de ce beau voyage et des découvertes aura besoin de votre soutien : vous, opérateurs culturels.

Je tiens à ce que vous sachiez que je suis disponible pour la promotion de la jeune fille et la femme congolaises», a déclaré la Première Dame de la République Démocratique du Cong, Denise Nyakeru Tshisekedi, lors de la cérémonie de présentation de son livre, «Légendes du Congo Volume I», à la veille de la célébration du 63ème anniversaire de l'indépendance. C'était à la Cité de l'Union africaine (UA), en présence du Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, et de plusieurs membres du gouvernement.

Dans cet ouvrage de 161 pages, l'auteur a parlé de neuf femmes qui ont marqué l'histoire de notre pays. La First Lady a pris soin de raconter les prouesses de ces dames exceptionnelles qui ont apporté leur pierre à cet héritage des ancêtres qu'est la RDC. Il s'agit de Marie-Antoinette Mobutu, du duo Angebi et Kanzaku, de Micheline Sasa, d'Elisabeth Mweya Tol'Ande, de Françoise De Meyer, de Catherine Nzuzi wa Mbombo, de Friederike Liyolo et de Marie-Eugénie Mpongo.

Ces femmes étaient oubliées alors qu'elles sont des femmes d'exception et d'actions, des mères nourricières de nos sociétés modernes, gardiennes de nos traditions ancestrales, des héroïnes spéciales et actuelles. Ces femmes étaient toujours en avance face à leurs contemporaines. C'est dans ce contexte que l'épouse du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la distinguée Première Dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, a tenu sa promesse faite dès l'accession au pouvoir de son mari, celle d'honorer les femmes qui ont marqué l'histoire de notre pays, au travers son grand projet «Congo au Féminin», tout en réaffirmant son engagement de promouvoir la jeune fille et la femme congolaises.

«Légendes du Congo», un ouvrage très particulier

«Légendes du Congo" est une vitrine des réalisations extraordinaires de ces femmes et constitue une source d'inspiration pour les générations présentes et futures. Ce livre rappelle l'importance de reconnaître et de célébrer les contributions des femmes dans tous les domaines de la société.

«Ce fut donc une évidence pour la Distinguée Première Dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, de souhaiter redonner toute leur place à ces femmes dans le livre d'histoire», a souligné sa directrice de cabinet, Nathalie Lwamba, tout en rappelant les objectifs du Projet «Congo au

féminin», qui vise à redonner à ces dames leur place dans les livres d'histoire de la RDC.

Un documentaire sur la veuve Mobutu, Maman Bobi Ladawa

Après sa présentation, cet ouvrage a été remis au Chef du gouvernement, qui, à son tour, l'a remis à la Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Kathungu Furaha.

Il s'en est suivi la diffusion d'un documentaire de 35 minutes réalisé sur l'ancienne Première Dame, Bobi Ladawa. Dans ce documentaire, la First Lady a retracé le parcours de l'une de ses

conseurs qui a vécu avec le Maréchal Mobutu jusqu'à sa mort. Elle a su connaître et pénétrer la vie de celle-ci lors de sa visite au Maroc l'année passée, où l'épouse du président Félix Tshisekedi avait pris soin d'échanger longuement avec elle.

Prenant la parole à son tour, la ministre de la Culture, Catherine Kathungu Furaha, a promis d'accompagner ce programme qui honore les femmes congolaises.

Notons que sur instruction de la Première Dame, cet ouvrage n'est pas à vendre. L'idée est de vulgariser les actions de ces femmes souvent méconnues du grand public.

Pour rappel, le projet «Congo au Féminin» a été lancé par Denise Nyakeru Tshisekedi le 29 octobre 2020. Son objectif est de raconter l'histoire des femmes qui ont marqué l'histoire de la RDC durant les 60 dernières années de l'indépendance à travers un ouvrage et des documentaires.

Qui sont ses femmes ?

De part leurs actions, elles ont su illuminer les coeurs des milliers des personnes et ont fini par laisser des traces indélébiles sur cette terre des hommes. Ces «Mamans congolaises»,

c'est d'abord Marie-Antoinette Gbiatibwa Gogbe Gbiatene, la femme du 2ème président de la RD Congo, ex-Zaire, le Marechal Mobutu. Ce sont ses actions d'envergure qui parlent à la place de cette maman morte le 22 octobre 1977. Avec sa devise «Aidons les pauvres, car nous l'étions

aussi».

Mama Sese a créé des Centres d'apprentissage pour les jeunes-filles vulnérables,à l'instar du Centre Féminin Marie-Antoinette de Kinshasa (CFMA),le CFMA de Mbandaka à Bamanya et le CFMA de Kisangani, l'Institut National des Aveugles (INA) à Kinshasa et la Fondation Mama

Mobutu (FMA).

Kanzaku était une animatrice de la radio et de la télévision, connue pour ses émissions sur la musique populaire congolaise."Tango ya ba Wendo" et "Bakolo Miziki", morte le 29 mai 2009.

Marie-Josée Angebi née en 1943, Elle animait une émission socio-culturelle "Bakolo Miziki" et "Tango ya ba Wendo". Et d'ailleurs la grande salle de spectacles de la RTNC porte son nom, juste pour immortaliser son travail dans l'audiovisuel.

Micheline Sasa, née en 1949, était une héroïne dans l'armée. Elle est parmi les premières femmes à intégrer l'armée congolaise. Elle a commencé comme parachutiste, aujourd'hui Général-Major retraitée.

Elisabeth Mweya Tol'Ande, est une écrivaine, poétesse, journaliste, née le 07 juillet 1947. Elle a participée à la «Pléiade du Congo», première association des poètes et écrivains zaïrois universitaires. En 1974, elle a publié un recueil des poèmes « Remous des feuilles », qui lui a valu le premier prix de poésie du Concours littéraire « Joseph Désiré Mobutu ».

Françoise de Meyers, est la pionnière du Lycée Motema Mpiko et auxiliaire de l'apostolat de l'Archidiocèse de Kinshasa. En 1967, elle a ouvert le Lycée diocésain Marie-Thérèse qui, en 1973, deviendra Motema Mpiko (coeur vaillant). Elle enseignera jusqu'en 2011 plus de 10. 000 jeunes filles congolaises avant de déceder le 30 septembre 2012.

Friederike Liyolo, était née à Frohnleiten, en Autriche en 1948, épouse du feu artiste sculpteur Alfred Liyolo. Très tôt, elle développe une attention particulière pour la pédagogie. C'est en poursuivant des études de pédagogue spécialisée dans l'éducation des enfants mentalement handicapés, que Friederike fait ses premiers pas dans la céramique.

Marie Eugénie Mpongo Lumakia, fille d'un militaire, née en 1947, fait partie des premières congolaises inscrites à Lovanium en philosophie et lettre, écrivaine et poète.

Nzuzi Wa Mbombo est une femme à la carrière politique riche, née 1944. Elle a commencé sa carrière politique à l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, politicienne et femme d'affaires, elle fait partie des premières femmes politiques en RDC et elle est un modèle pour plusieurs jeunes filles désireuses d'embrasser la politique.

Et en 2006, elle avait été candidate à la présidentielle sous la casquette du MPR.