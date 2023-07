Congo-Kinshasa: CIRGL - Les parlementaires préoccupés par la situation sécuritaire

En séjour de travail en République du Congo, la délégation du Forum des parlements de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (FP-Cirgl), conduite par son secrétaire général, Onyango Kakoba, a échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, sur la situation sécuritaire dans la région.

Les deux parties ont abordé les activités menées par le forum et celles à réaliser sans oublier la situation financière de l'organisation. « Pour ce qui est de la situation dans la région des Grands Lacs, nous pouvons dire qu'il y a encore certains pays qui font face à des conflits, des défis. Sur les plans sécuritaires, l'Assemblée plénière a décidé que le Forum des parlements soit plus actif et s'implique dans le sens de mener des actions qui feront qu'il y ait la paix », a expliqué le président de la commission des finances du FP-Cirgl, Sergio Leonardo Vaz.

Selon lui, dans l'ensemble, la situation est inquiétante dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) et au Soudan. Le FP-Cirgl note, cependant, une relative accalmie en République centrafricaine et au Soudan du Sud. « C'est dans ce sens-là que le forum va bientôt organiser une mission d'information parlementaire à l'Est de la RDC. Il sera aussi question de rencontrer un certain nombre de parties prenantes pas seulement à l'Est mais aussi dans la région des Grands Lacs, notamment un certain nombre de chefs d'Etat. Tout cela dans le sens de ramener la paix dans cette partie de la RDC », a poursuivi Sergio Leonardo Vaz.

S'agissant du Soudan, il a salué la signature de l'accord de cessez-le-feu entre les belligérants pour l'ouverture d'un couloir humanitaire afin d'évacuer la population. Un acte s'inscrivant dans le cadre des efforts fournis dans le but de ramener la paix dans ce pays. Parmi les activités réalisées, le président de la commission des finances du FP-Cirgl a rappelé la mission de présentation des résolutions prises lors de l'Assemblée plénière de Juba, au Soudan du Sud, au président angolais, en sa qualité de président en exercice du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de la Région des Grands Lacs. En perspective, il a annoncé la tenue des réunions statutaires des organes du forum dont celle de la commission genre prévue en Ouganda. En marge de cette réunion, il y aura une visite auprès des déplacés internes.

Interpellé par la presse sur la situation au Sud du Sud, Sergio Leonardo Vaz a dit qu'en tant que parlementaire, le FP-Cirgl n'a pas le pouvoir exécutif. Il apporte seulement une approche différente. « Nous sommes représentants du peuple, donc il est de notre devoir de travailler pour son bien-être. Le conflit cause beaucoup de problèmes, de défis pour les femmes et pour les enfants. Même si nous n'avons pas de pouvoir exécutif, nous pouvons contraindre le gouvernement à agir dans un sens ou dans un autre. Nous faisons de la diplomatie parlementaire », a-t-il conclu, remerciant le Parlement congolais dont le pays est en paix et appuie les autres nations en proie à des crises.