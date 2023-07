Congo-Kinshasa: 9es Jeux de la Francophonie - Le Gouvernement prend des dispositions sécuritaires

Des dispositions sécuritaires ont été prises par l'exécutif national pour assurer les délégations étrangères qui vont participer, dans moins d'un mois, aux 9es Jeux de la Francophonie, à Kinshasa .

A vingt-cinq jours du début des 9es Jeux de la Francophonie, le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a réuni, le 3 juillet, dans son cabinet de travail, toutes les parties prenantes à la préparation de cet événement pour passer en revue les questions relatives aux infrastructures, à la préparation de la participation des athlètes congolais et aux aspects diplomatiques.

Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, qui a fait le point de cette réunion à la presse, a indiqué que tout est mis en oeuvre pour assurer la meilleure participation à toutes délégations. Il a promis la poursuite des discussions sur le plan diplomatique pour rassurer les délégations qui mettent en avant plan les aspects sécuritaires en vue de justifier les désistements déjà annoncés.

« Les jeux arrivent dans cingt-cinq jours. A l'exemple du président de la République lui-même, il y a quelques jours, le Premier ministre a circulé pour faire le point de l'évolution des travaux d'infrastructures. Dans les jeux, il y a, en effet, la partie infrastructures, la partie de la préparation de la participation des athlètes, et les aspects diplomatiques. Parce qu'il était question, pour nous, au cours de cette réunion, de faire le tour de tous ces sujets. Évidemment, nous avons suivi le désistement du Québec et de la Wallonie qui annonçait la limitation de sa participation aux seules activités culturelles.

C'est un sujet sur lequel on va continuer les discussions. Des précautions ont été prises, notamment pour la piste d'athlétisme, en fonction des exigences de certaines fédérations. On ne peut pas comprendre que cela ne se fasse pas. De ce point de vue, il y aura des conséquences le moment venu. Pour aujourd'hui, nous avons été informés des dispositions, notamment sécuritaires, qui sont prises.

Parce qu'il y a des rumeurs ou ceux qui alimentent la manipulation, qui tendent à faire croire que Kinshasa n'est pas une ville sécurisée pour abriter les jeux. C'est totalement faux. Il y a des plans de sécurité qui ont été faits. Des dispositions ont été prises, notamment avec des ambulances spécifiques pour la prise en charge sanitaire de différents athlètes », a-t-il dit.

Pour le gouvernement, l'heure est à la finalisation des travaux, au suivi de la préparation des athlètes congolais et à la mobilisation des Kinois pour obtenir leur adhésion et l'engouement autour de la rencontre. « Aujourd'hui, on s'attelle plutôt à finaliser les derniers travaux sur tous les sites où il en reste encore. Je crois que dans les jours qui viennent, nous aurons une communication plus étendue sur le sujet pour permettre maintenant aux Kinois de se préparer à recevoir le monde francophone qui va arriver ici. Nous allons aussi nous assurer que nous accompagnons nos sportifs et nos culturels, qui doivent participer et représenter la République démocratique du Congo à ces jeux », a-t-il conclu.