Congo-Brazzaville: Close/combat - Les membres du CSF renforcent leur cohésion par une marche d'aguerrissement

Dans le cadre des préparatifs des activités sportives prévues de juillet à septembre, notamment la célébration et la participation aux événements sportifs nationaux puis internationaux de close-combat, le Cercle sportif Funitan (CSF) a organisé, le 2 juillet, dans la périphérie de Brazzaville, la deuxième phase de sa marche sportive " Close-Vacances".

La marche sportive était consacrée aux activités liées à l'aguerrissement en montagne, au combat aquatique, aux exercices de cohésion ainsi qu'à l'enseignement divers sous la coordination et la supervision du moniteur Roland Francis Mahoungou. Tout s'est déroulé dans les profondeurs de Kielé Tenar, dans le septième arrondissement, Mfilou. « Ceux qui se sont engagés à construire l'édifice du close-combat congolais et de ses disciplines associées sont appelés à plus de sacrifice encore, en vue d'achever un jour cette précieuse oeuvre », a lancé le moniteur Roland Francis Mahoungou.

Les participants, à savoir les enfants et adultes issus du CSF, ont admiré le beau paysage naturel offert par cette partie excentrée de la ville capitale, tout en découvrant et en appliquant, dans la sueur, le répertoire d'exercices physiques et tactiques proposés à cet effet. Ils ont souhaité que ce genre de rencontres se multiplie et demandé que les autorités les accompagnent concrètement dans la pratique de leur art.