Angola: La Ministre de l'Action Sociale évalue la lutte contre la pauvreté à Cabinda

Cabinda (Angola) — La ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme, Ana Paula do Sacramento Neto, travaille ce mardi, dans la province de Cabinda, pour connaître la mise en oeuvre du Programme intégré de développement local et de lutte contre la pauvreté (PIDLCP).

Conformément à l'ordre du jour, la ministre a tenu une brève rencontre avec la gouverneur de Cabinda, Mara Quiosa, au cours de laquelle elle a été informée de la réalité socio-économique et politique actuelle de la province.

Ana Paula do Sacramento a ensuite rencontré les directeurs des bureaux d'études, de planification et de statistiques du gouvernorat provincial et des administrations municipales, avec lesquels elle a évalué les actions en cours dans le cadre du Programme intégré de développement local et de lutte contre la pauvreté (PIDLCP).

Le PIDLCP est évalué à l'aide de la plateforme SIGAPCP (Système d'information sur la gestion des actions du Programme de lutte contre la pauvreté).

A l'occasion, les participants ont été formés au maniement du système visé.

Pour sa mise en oeuvre, du matériel informatique a été livré pour permettre l'enregistrement des données sur les actions du programme de lutte contre la pauvreté.

La ministre Ana Paula do Sacramento conclut, ce mardi, sa journée de travail