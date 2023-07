Algérie: Hammad accueille une délégation de jeunes membres de la communauté algérienne

ALGER — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, accompagné du président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a accueilli mardi à l'aéroport international d'Alger Houari Boumediene, une délégation de jeunes membres de la communauté algérienne à l'étranger, et ce à l'occasion de la célébration du 61e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse et de l'organisation des jeux sportifs arabes en Algérie.

A cette occasion, le ministre de la Jeunesse et des sports a indiqué à la presse que cet accueil avait pour but de "renforcer les liens des jeunes de la communauté avec leur patrie", et de leur "offrir l'opportunité de mieux connaître leur pays et son patrimoine historique et culturel", soulignant que dans les quelques prochains jours, plus de 900 enfants de la communauté nationale à l'étranger seront accueillis afin de leur permettre de découvrir les régions touristiques de leur pays d'origine.

De son côté, le président du CSJ a salué l'initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports, organisée en coordination avec la mosquée de Paris, précisant qu'elle "représente l'un des mécanismes qui permet aux enfants de la communauté à l'étranger de renouer les liens avec la mère-patrie.