Togo: Un développement durable avec de faibles taux d'émissions

Augustin Favereau, l'ambassadeur de France, a assisté mardi à Sokodé (région Centrale) au lancement du Plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et pour le climat (PAAEDC).

D'un coût total de 29,739 milliards de Fcfa, le financement est assuré par l'Union européenne au titre de son soutien à la Convention des Maires pour l'Afrique subsaharienne (CoM SSA) sur la période 2023-2028.

L'objectif est de faire de la préfecture de Tchaoudjo un territoire résilient au changement climatique avec une économie basée sur des activités à faible empreinte carbone.

'Nous ne pouvons pas faire de choix entre d'une part réduire la pauvreté, développer nos économies, porter la croissance, et d'autre part assurer la protection de la planète. Les deux vont ensemble', a déclaré le diplomate.

'Nos territoires font partie des régions les plus vulnérables. Les moyens de subsistance et les leviers de développement sont menacés', a confié Mankana Korodowou Ahini, le maire de Tchaoudjo 1.

Le lancement de ce plan intervient quelques mois après celui qui concerne la préfecture de Kloto; les deux préfectures pilotes retenues par la COM SSA.

Document clé, le PAAEDC établit les stratégies, plans et actions pour un développement durable avec de faibles taux d'émissions de gaz à effet de serre.

%

Il inclut de même des mesures d'adaptation climatique et assure un accès à une énergie durable, abordable et sécurisée, en réponse aux effets actuels et futurs du changement climatique sur le territoire.

Le PAAEDC définit des mesures concrètes pour une atténuation des émissions, une adaptation au changement climatique et un accès à une énergie durable.

Le PAAEDC ne devrait pas être considéré comme un document figé et rigide. Si les circonstances l'exigent, il peut être mis à jour. Il peut aussi être adapté au fur et à mesure, en fonction des résultats livrés par les actions en cours.

Le PAAEDC devrait consolider et intégrer des initiatives existantes. Il devrait en outre être développé en collaboration avec les parties prenantes locales et la population. Le PAAEDC couvre une zone géographique sous la juridiction des autorités locales et inclut des actions des secteurs publics comme privés.